Mathieu Betts peut-il croire à la NFL?

ST. PETERSBURG | Mathieu Betts a-t-il augmenté sa valeur et sa notoriété en prévision du repêchage de la NFL?

L’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval a bien fait lors des entraînements du East West Shrine Game et il a eu droit à de bons mots de son entraîneur de position, Marcus Lewis.

«Sa valeur et sa notoriété sont à la hausse, affirme son agent Sasha Ghavami. Les recruteurs ont beaucoup aimé son poids de 258 livres (en hausse de huit). À ce poids où il peut très bien bouger, il peut jouer comme ailier dans une défensive 4-3 et comme secondeur extérieur dans une défensive 3-4.»

«Que ce soit dans les un contre un ou dans les séquences de jeux simulés à 11 contre 11, il a bien fait et il a toujours trouvé le moyen de faire des jeux, de poursuivre Ghavami. Il a démontré beaucoup d’énergie. Mathieu a progressé toute la semaine et il a concrétisé lors du match.»

Prédictions hasardeuses

Malgré tout, Ghavami estime qu’il serait hasardeux de s’aventurer dans des prédictions au sujet du repêchage. «Il est trop tôt pour déterminer si Mathieu sera sélectionné dans les dernières rondes du repêchage, s’il signera comme agent libre ou obtiendra une invitation à un mini camp, mentionne-t-il. Il a amélioré ses chances, mais aucune équipe ne tire de conclusions après le Shrine. Ça se précise à quelques semaines du repêchage.»

«Les performances de Mathieu ont toutefois forcé les équipes à regarder son film de façon très sérieuse, poursuit Ghavami. L’important est qu’une équipe développe un engouement assez élevé pour lui offrir une chance au camp d’entraînement.»

Au total, Betts a rencontré 16 équipes, dont les 49ers, les Colts, les Titans, les Packers, les Jets et les Saints. Présents au Québec pendant la saison, les Chiefs et les Steelers avaient déjà colligé de l’information au sujet de l’ailier défensif, ils ne l’ont donc pas rencontré en Floride, contrairement aux Saints qui se sont déplacés à Québec cet automne pour un entraînement du Rouge et Or.

NFLPA Collegiate Bowl

Au moment où Betts se produisait en Floride, deux autres clients de l’agent montréalais étaient en action à Pasadena à l’occasion du NFLPA Collegiate Bowl. L’ailier rapproché Alexandre Savard, du Rouge et Or, et le bloqueur Maurice Simba, des Stingers de Concordia, tentaient aussi d’attirer l’attention des équipes du circuit Goodell.

«Maurice a été nommé co-capitaine pour le match, ce qui démontre qu’il a gagné le respect des entraîneurs et de ses coéquipiers. Parce qu’il joue au football depuis peu, Maurice a encore un gros potentiel de développement et il s’est amélioré toute la semaine. Il doit continuer d’améliorer sa technique, mais ça ne s’enseigne pas à 6 pi 8 po.»

«Quant à Alex, sa commotion cérébrale n’est pas une problématique pour les équipes, rajoute Ghavami. Il n’a pas perdu conscience et il rencontrera un spécialiste à son retour. À 6 pi 5 po et 252 livres, il a démontré qu’il peut très bien bouger.»

Un joueur polyvalent qui s’adapte à tout

Mathieu Betts se voit à quelle position dans la NFL?

«Ailier défensif ou secondeur, c’est du pareil au même, a affirmé le joueur de ligne par excellence au pays au cours des trois dernières années. Je suis à l’aise dans la boîte défensive et je suis prêt à aider l’équipe qui me fera confiance, peu importe la position. Ils m’utiliseront à une position où mes forces seront le plus bénéfiques pour l’équipe. Les équipes s’adaptent aussi en fonction des joueurs qu’ils ont sous la main.»

Betts dit ne pas avoir d’inquiétudes à se retrouver en couverture de passe sur certains jeux, si jamais on l’utilise comme secondeur extérieur. «Je suis capable de me retrouver en couverture, a-t-il mentionné. On ne me l’a pas demandé ici, mais ça ne m’inquiète pas. Je bouge bien. J’aimerais jouer le même rôle qu’Andy Mulumba avec les Packers il y a quelques années. Mettre de la pression sur le quart-arrière à certaines occasions et me retrouver comme secondeur extérieur à d’autres moments.»

Unités spéciales

S’il perce un alignement de la NFL, Betts devra contribuer sur les unités spéciales. «J’ai offert mes services aux entraîneurs au East-West Shrine Game et je leur ai mentionné que j’étais en mesure de jouer sur les unités spéciales, a-t-il indiqué, mais leurs besoins étaient comblés.»

Aucun des huit joueurs de ligne défensive de la formation de l’Est n’a vu d’action sur les unités spéciales.

Sasha Ghavami croit que son poulain possède les atouts pour évoluer sur les unités spéciales. «Son gabarit, sa vitesse et son intensité font que Mathieu possède les attributs pour contribuer dès le jour un sur les unités spéciales, a-t-il affirmé. Les équipes de la NFL sont d’accord que Mathieu a les capacités pour jouer sur les unités spéciales. Ça permet à une équipe de prendre son temps pour le développer comme ailier défensif.»

Glen Constantin abonde dans le même sens. «Mathieu possède tous les atouts pour réussir sur les unités spéciales, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Parce qu’on voulait le ménager et qu’il y a beaucoup de dégagements dans le football à trois essais, il a peu joué sur les unités spéciales, mais ce n’est pas étranger pour lui et il connaît les techniques.»