Ne pariez pas trop contre Brady

Les amateurs de football qui détestent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre rêvent de les voir se faire massacrer par les Chiefs de Kansas City aujourd’hui. Mais rien n’est moins sûr malgré la puissance de leurs adversaires. Les parieurs devraient y aller mollo dans leurs gageures.

On a beau dire que Tom Brady a été moins dominant cette saison, il est encore capable à 41 ans de grandes performances.

Il en a fait une brillante démonstration la semaine dernière contre les Chargers de Los Angeles.

L’exemple de Jean Béliveau

Le vétéran quart des Patriots est un type d’athlète comme il s’en voit peu. C’est le genre qu’il ne faut jamais prendre à la légère même s’il avance en âge. Il transcende son sport depuis des années. Il faut être fait d’un moule spécial pour faire ça.

Rares sont les athlètes qui se retirent dans la gloire. Au hockey, Jean Béliveau approchait 40 ans quand il a soulevé sa 10e et dernière coupe Stanley dans l’uniforme du Canadien, en 1971.

Ken Dryden avait volé la vedette cette année-là. Il avait reçu le trophée Conn Smythe à titre de joueur le plus utile à son équipe dans les séries.

Mais Béliveau avait fort bien fait, lui aussi, avec une récolte de 22 points en 20 matchs.

Pas mal pour un joueur de cet âge qui était prêt à mettre fin à sa carrière l’année précédente après avoir raté les séries pour la première fois. Le directeur général Sam Pollock lui avait demandé de rester une dernière saison pour guider les nombreux jeunes joueurs qui se joindraient à l’équipe.

Raymond Bourque a couru vainement après la coupe durant deux décennies avec les Bruins de Boston. Il était encore un excellent joueur quand il a mis le grappin sur le trophée à son 1826e et dernier match dans la LNH, en 2001. Il avait 40 ans et six mois.

Athlètes d’exception

Au baseball, David Ortiz faisait encore flèche de tout bois à 37 ans lorsqu’il a aidé les Red Sox de Boston à remporter une troisième Série mondiale dans le présent siècle, en 2013. Yogi Berra avait le même âge quand il a remporté une neuvième Série mondiale en 1962.

Nolan Ryan a lancé deux matchs sans point ni coup sûr à 43 et 44 ans. Ted Williams, dernier joueur à avoir frappé pour une moyenne de ,400 (,406 en 1941) en 1941, a remporté le championnat des frappeurs avec une moyenne de ,388 en 1957. Il avait 38 ans.

Au basketball, Kareem Abdul-Jabbar a mené les Lakers de Los Angeles à deux titres de la NBA en trois participations à la finale après l’âge de 40 ans.

Au tennis, Roger Federer avait 35 ans quand il a gagné son huitième titre à Wimbledon, en 2017. Au golf, Jack Nicklaus a reçu le veston vert du tournoi des Maîtres à 46 ans.

Savoir quand arrêter

Comme tous ces grands noms du sport, Brady est un athlète d’exception. Le match d’aujourd’hui, qui l’opposera à la jeune sensation des Chiefs Patrick Mahomes, est peut-être le plus gros défi de sa carrière.

Ses admirateurs souhaitent le voir mener les Patriots à la victoire aujourd’hui afin de le suivre dans ce qui pourrait être une dernière participation au Super Bowl. Ce serait une belle fin pour Brady.

Or, il a déjà annoncé, à la fin de la saison régulière, qu’il reviendra pour une 20e saison l’an prochain et qu’il se voyait même poursuivre sa carrière au-delà de 2020.

C’est là que son image pourrait pâlir. À vouloir jouer trop longtemps, certains grands athlètes ont connu de tristes fins de carrière. C’est sans compter les risques de blessures débilitantes.

Vaut mieux savoir quand arrêter que disputer un match de trop.

Possibilités illimitées

Pour certains observateurs, une victoire des Chiefs aux dépens des Patriots aujourd’hui signifierait la passation officielle du flambeau de Tom Brady à Patrick Mahomes chez les quarts de la NFL.

Il est encore tôt pour affirmer que le jeune quart des Chiefs suivra les traces du grand Brady. Mais une chose est sûre, en plus d’être bon, il est drôlement spectaculaire !

Photo courtoisie Patrick Mahomes

Chiefs Kansas City

C’est un plaisir de voir jouer ce jeune homme. Il possède un bras canon, il lance de tous les angles imaginables et dans toutes sortes de situations, il court dans toutes les directions, il est étourdissant pour les défenses adverses.

Haut fait d’armes

Pour le moment, toute comparaison est odieuse avec Brady. Mais à 23 ans, il a réussi une chose que Brady a accomplie à 30 ans, soit d’avoir complété 50 passes de touché en saison régulière.

C’est cinq de moins que le record de 55 que Peyton Manning avait établi avec les Broncos de Denver, en 2013.

Dan Marino était lui aussi âgé de 23 ans lorsqu’il avait totalisé 48 passes de touché avec les Dolphins de Miami, en 1984. Aaron Rodgers (Green Bay), Drew Bees (Nouvelle-Orléans), Marino et Manning sont les seuls à avoir lancé 40 passes de touché ou plus deux fois en une saison.

Par ailleurs, Mahomes a porté le ballon lui-même une soixantaine de fois en saison régulière pour des gains de 272 verges.

Son entraîneur en chef Andy Reid doit parfois ressentir des serrements au cœur. Mais pour les partisans des Chiefs, c’est un pur délice.

J’ai bien hâte de voir ce qu’il va faire face aux Patriots aujourd’hui.

S’il mène les Chiefs à la victoire, les nombreux partisans québécois des Patriots pourront toujours dire qu’ils verront Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl dans deux semaines.