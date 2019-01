Plaire à tout prix, c’est fini

À 45 ans, P-A Méthot s’est aperçu qu’il en avait marre de vouloir plaire à tout prix. L’humoriste qui n’aime pas aller dans des mariages ni assister à une partie de hockey a voulu parler de ce nouvel éveil de conscience dans son deuxième spectacle, Faire le beau.

P-A Méthot est quasi méconnaissable. Pesant plus de 300 lb il y a quelques années, l’humoriste fait maintenant osciller la balance à 250 lb. En parlant avec lui, on se dit que le titre de son nouveau spectacle, Faire le beau, doit bien être en lien avec sa nouvelle silhouette. Mais non !

« C’est une coïncidence, assure-t-il. On a trouvé le titre en parlant du fait que, rendu à 45 ans, je n’ai plus besoin de me mettre sous mon meilleur jour pour bien paraître. »

Comme bien des gens, P-A Méthot a souvent fait des choses dans sa vie pour ne pas décevoir. Quand on lui demande des exemples, l’humoriste ne se fait pas prier.

« Je n’aime pas aller dans des mariages, dit-il. J’y vais pour faire plaisir, mais je suis trop TDA (trouble du déficit d’attention) pour ça. C’est la même chose avec une game de hockey. Quand on m’invite à y aller, je réponds : appelez-moi quand ce sera fini ! Dans une loge, tu ne vois rien. Le hockey, ça ne m’intéresse pas. C’est beaucoup trop long ! »

Faire semblant

P-A Méthot n’est pas non plus du genre à courir les premières médiatiques de ses collègues humoristes. « Je n’aime pas me faire demander comment j’ai trouvé ça, après le spectacle. Tout le monde dit toujours que c’était excellent. Tu n’iras pas dire que c’était “correct”. »

Il a aussi décidé d’assister à la cérémonie des Olivier que s’il était en nomination. « Il y en a qui disent que c’est la fête de l’industrie, mais je préfère rester chez moi avec ma famille, dit-il. Je ne veux pas m’acheter un suit à 900 $ et aller sur le tapis rouge pour me faire dire que je n’ai pas eu de nomination ! »

Le thème de son nouveau spectacle lui est venu à la suite du succès de son premier one man show. Du jour au lendemain, P-A Méthot est devenu une personnalité connue, avec les avantages et les inconvénients.

« J’adore rencontrer les gens, mais comme tout le monde, y’a des matins où tu ne files pas. Mais tu croises des personnes qui veulent te parler et tu fais semblant d’être en forme, même si c’est une journée de marde. »

Bien entouré

Après avoir vendu 300 000 billets de Plus gros que nature, P-A Méthot s’est attaqué à la conception de son nouveau spectacle avec Marc Gélinas, à la mise en scène, et Louis-Philippe Rivard, à la script-édition.

« Marc est une machine, dit-il. C’est une ressource essentielle dans ma vie. C’est devenu un ami, un frère, quelqu’un dont j’admire le talent et l’écoute. Et Louis-Philippe est d’une aide incroyable pour moi. »

Avec déjà 70 000 billets vendus de sa nouvelle tournée, P-A Méthot est heureux de voir que le public est encore au rendez-vous. « Pour ma première tournée, je faisais les premières parties de Peter [MacLeod] et Jean-Michel [Anctil] et on vendait mes billets aux entractes de leurs spectacles. Ça m’a beaucoup aidé. Là, j’y vais tout seul. »

►Le nouveau spectacle de P-A Méthot, Faire le beau, sera présenté du 23 au 26 janvier, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, et les 29 janvier, 1er et 2 février, au Théâtre Saint-Denis.

►Pour toutes les dates : pamethot.com.

Moins gros que nature

P-A Méthot a perdu pas moins de 70 lb depuis son spectacle précédent, Plus gros que nature. Pour sa nouvelle tournée de Faire le beau, le comique, récemment opéré au cœur, est désormais dans une bien meilleure forme, lui qui a récemment dit adieu à l’apnée du sommeil et à la sueur abondante.

P-A Méthot a souvent essayé de perdre du poids dans le passé. « C’est l’histoire de ma vie. Mais chaque fois que j’ai essayé de perdre du poids, j’ai pris 10 lb ! C’est pour ça que je me suis rendu à 300. »

Dans la dernière année, il s’est mis assez rapidement à perdre du poids. « Je ne savais même pas pourquoi, au début ! dit-il. On s’est aperçu que lorsque je suis en tournée, je mange entre midi et 20 h. Et ça, ça s’appelle “le jeûne intermittent”. Je le faisais par accident, mais j’ai commencé à le faire consciemment. Ç’a été à une vitesse incroyable. Il y a 50 lb qui sont parties en très peu de temps. Et là, je le maintiens. »

Finis les ronflements

P-A Méthot mentionne avoir vu beaucoup de changements survenir avec sa nouvelle apparence. « Le plus gros changement, c’est que je ne ronfle plus. Je ne fais plus d’apnée du sommeil. Et je n’ai plus chaud en show. Avant, je transpirais, c’était épouvantable ! Je n’avais pas fini la première partie que j’étais déjà trempé de la tête aux pieds. Il fallait me prévoir deux ensembles de vêtements pour la tournée. Là, je fais 1 h 45 de show et je n’ai pas une goutte qui me coule du front. C’est une méchante différence. »

Même s’il est bien heureux de cette perte de poids, P-A Méthot assure ne jamais avoir été dérangé par son apparence. « Si tu commences à t’en faire avec ton poids, dis-toi que t’es le seul et unique responsable de tout ça, dit-il. J’ai toujours été plus gros que les autres. Dans mon métier, c’est un peu ma marque de commerce. Je n’ai pas l’intention de me rendre à 180 lb. Les gens ne me reconnaîtraient plus. C’est un peu comme si la petite fille de Wendy’s passait de rousse à blonde (rires). »

Six mois de repos

Avec cette nouvelle silhouette, on serait porté à croire que P-A Méthot en profite pour faire du sport et bouger le plus possible. Mais l’humoriste a plutôt dû passer les six derniers mois à ne faire aucun effort. La raison ? Il s’est fait opérer au cœur en juin dernier.

« J’avais un problème d’expulsion du sang dans mon cœur, explique-t-il. Ils m’ont installé un pacemaker défibrillateur avec une troisième iode dans la partie gauche du cœur. Je ne devais pas faire de sport jusqu’au 12 janvier. Là, je vais y aller à mon rythme, tranquillement. Sinon, je sais que je finirai par tout abandonner. »