Planète Nutrition vous aide à garder vos résolutions

Il y a quelques semaines à peine vous étiez déterminé : tenir vos engagements de début d’année serait relativement facile. Mais là, la tentation de tout lâcher est présente. Et si Planète Nutrition était la solution pour persévérer?

Planète Nutrition est une chaine de magasins novatrice dans l’industrie des suppléments alimentaires. En fait, c’est beaucoup plus que ça, c’est une expérience unique qui commence dès votre entrée en magasin et qui ne se termine pas, en principe!

Bienvenue à tous

En quoi Planète Nutrition peut vous aider à prolonger vos bonnes résolutions de janvier? En vous invitant à faire votre marché hebdomadaire dans ses boutiques, car cette grande chaine de suppléments alimentaires est jumelée à une Épicerie Athlétique qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous.

«Tous nos articles, que ce soit la viande, les fruits, les légumes, le riz, le quinoa et les repas préparés, sont frais et de première qualité. De plus, nous avons notre propre gamme de produits maison conformes aux normes de Santé Canada. Trois mots les résument bien: qualité, santé et abordable», explique monsieur Raphaël Paradis, directeur marketing de Planète Nutrition.

Vous avez besoin de bons conseils? Le personnel formé est en mesure de vous recommander à un ou des spécialistes qui se feront un plaisir de vous prendre en charge et de vous aider à améliorer votre condition physique en vous suggérant les exercices adéquats à faire et les suppléments les plus efficaces en ce qui vous concerne.

Des accessoires pour travailler un peu

Planète Nutrition vous offre également une gamme de petits appareils pour vous maintenir en forme. Des élastiques de résistance, des tapis d’exercice ou pour le yoga, des rouleaux pour renforcer les abdominaux quelques poids et haltères, bref des accessoires faciles à emporter à la maison et qui peuvent vous servir sur une base quotidienne.

Le concept est un véritable succès, car il attire une clientèle extrêmement variée, composée d’étudiants, de gens d’affaires et d’individus de tous les horizons qui n’ont qu’un seul but, l’obtention d’un mode de vie plus sain.

www.planetenutrition.ca