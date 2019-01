Le Franco-Ontarien Ryan Hunter prêt à sauter dans l’action

KANSAS CITY | À sa première saison à Kansas City, le joueur de ligne offensive franco-ontarien Ryan Hunter n’a pas eu la chance de se faire valoir sur le terrain. Son travail acharné au quotidien dans l’équipe de réserve des Chiefs en fait toutefois un meilleur joueur prêt à percer l’alignement régulier l’automne prochain, selon lui.

Hunter, dont les parents sont originaires du Témiscamingue, avait été embauché à titre d’agent libre au printemps dernier. À l’issue du camp d’entraînement, les Chiefs lui ont fait une place dans l’équipe de réserve, avec laquelle il s’est entraîné principalement comme garde à gauche et bloqueur à droite. Il avait évolué à différentes positions sur la ligne offensive lors de son passage dans la NCAA, à l’université de Bowling Green.

Rencontré cette semaine avant le match de la finale de la conférence américaine entre les Chiefs et les Patriots, le gaillard de North Bay s’est dit fier du chemin parcouru à sa première saison dans la NFL.

« Ça a été une bonne année pour moi et pour l’équipe. On a fait du bon travail. Ça m’a permis de pratiquer toute la saison contre notre défensive et c’était la meilleure opportunité d’apprendre de mes coéquipiers et entraîneurs.

« Je suis définitivement meilleur maintenant comme joueur de football que quand je suis arrivé ici au mois de mai », a-t-il confié au Journal.

Pas en vacances !

Malheureusement, comme pour tous les matchs précédents cette saison, Hunter n’était pas en uniforme pour le duel sans lendemain face aux Patriots.

Cependant, il ne faudrait surtout pas croire que les membres de l’équipe de réserve se la coulent douce pour autant tout au long d’une campagne où leur apport est sollicité tous les jours.

« On fait tout ce que les membres réguliers de l’équipe font. On participe comme tous les joueurs à chaque entraînement et chaque réunion. La seule différence, c’est qu’on n’est pas avec l’équipe sur les lignes de côté pour les matchs. On apprend beaucoup sur ce que l’offensive et la défensive font. Tu te familiarises avec le livre de jeux et tu vois comment la ligue fonctionne. Ça permet de devenir meilleur », a-t-il tenu à spécifier.

« Chaque semaine, tu te prépares comme si tu vas jouer et tu espères chaque jour de recevoir un appel qui te dit que tu feras partie de l’alignement. Quand ta chance ne vient pas, c’est un peu décevant, mais tu peux t’en servir comme motivation pour la prochaine saison. Je vais revenir avec encore plus de passion », a-t-il assuré.

Sur l’alignement la saison prochaine ?

Pour Hunter, le fait de ne pas avoir à passer par l’éreintant processus du repêchage cet hiver augmentera ses chances de se tailler une place au sein de l’alignement régulier la saison prochaine.

« Je pense que mes chances sont bonnes. Je vivrai une année complète ici, tandis que l’an passé j’ai passé les trois premiers mois de l’année à m’entraîner pour mon Pro Day.

« Je vais être à Kansas City et je vais m’entraîner pour jouer au football. C’est très différent de t’entraîner pour impressionner dans les tests de 40 verges ou pour soulever le plus grand nombre de fois 225 livres ! À ta première saison, tu ne sais pas à quoi t’attendre. Maintenant, je suis déjà plus confortable avec l’équipe et le système de jeux. Ça va rendre les choses plus faciles », a-t-il soutenu.