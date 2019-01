S’attaquer aux consultants «sans scrupules» d’abord

Le Journal rapportait hier qu’environ une femme étrangère accouche chaque jour au Québec après avoir fait des milliers de kilomètres pour donner naissance ici dans un seul but : offrir la citoyenneté canadienne à son enfant.

Le Canada et les États-Unis font partie des rares pays riches où il est encore possible d’obtenir la citoyenneté ainsi. Ce phénomène des « bébés passeport » est en pleine explosion au pays.

Au Canada, seuls les avocats, les notaires et les consultants en immigration certifiés peuvent prodiguer des conseils en matière d’immigration, comme l’obtention de visas de voyage.

« Si des gens font de la promotion pour des naissances au Canada — comme les maisons de naissance de Richmond — et font des démarches pour solliciter ou renseigner des clients, ils pourraient s’exposer à des poursuites », croit-il.

Immigration Canada dit mener un examen afin de connaître la meilleure façon de serrer la vis aux consultants non autorisés. Or, jusqu’à présent, Ottawa a fait bien peu pour stopper leur progression.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), responsable de faire respecter la loi sur l’immigration, se concentre avant tout à assurer la sécurité nationale, et elle s’attaque uniquement aux plus gros délits.

« L’ASFC engage des poursuites pour les cas les plus sérieux de fausses déclarations commises par des consultants en immigration sans scrupules », fait-on valoir.

L’ASFC et Immigration Canada ont d’ailleurs été incapables de fournir des données sur les enquêtes en cours concernant la lutte aux consultants frauduleux.

« Far West »

Parallèlement, Ottawa refuse pour l’instant d’accorder plus de pouvoir à l’ordre professionnel qui régit le travail des consultants en immigration.

Il croit qu’avec un ordre professionnel comme celui des dentistes ou des ingénieurs, l’ACCPI pourrait mener des enquêtes dans le but de démanteler les maisons de naissance qui pullulent à Vancouver.

Jusque dans les petites annonces

♦ Le Plus International Mother and Child club, situé à Vancouver, offre notamment dans son annonce des services « haut de gamme pour les mères d’outre-mer et leur bébé », précisant que les bébés sont canadiens.