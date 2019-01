Seuls les Blancs sont racistes?

En disant aux électeurs chinois de son comté qu’ils devaient voter pour une candidate chinoise plutôt que pour un sikh d’origine indienne, l’ex-candidate libérale Karen Wang a levé le voile sur une réalité dont on parle trop peu : le racisme interethnique.

Une suite d’affrontements

À entendre certains militants, le racisme n’est qu’une affaire de Blancs. Si on réussissait à se débarrasser des Blancs, l’humanité ne connaîtrait plus le racisme, on se mettrait tous à chanter It’s a Small, Small World et le vivre-ensemble triompherait. Cette vision du monde n’est pas seulement naïve, elle est conne comme la pluie. L’histoire de l’humanité n’est qu’une longue suite d’affrontements ethniques et religieux.

Les Japonais contre les Chinois. Les Chinois contre les Tibétains. Les Arabes contre les Juifs. Les Indiens contre les Bangladais. Les Hutu contre les Tutsi au Rwanda. Les Somali contre les Oromo en Éthiopie. Les Kikuyu contre les Luo au Kenya. Les Seleka contre les Anti-balaka en Centrafrique. Les Bununu contre les Batende en République démocratique du Congo. Les Konianké contre les Guerzé en Guinée. Les Dioulas contre les Akyés en Côte d’Ivoire. Les Touaregs contre les Sonraï au Mali. Les Dinka contre les Acholi au Sud-Soudan. Les Ouïghours contre les Hans en Chine. Les Bahutu contre les Batusti au Burundi. Les chiites contre les sunnites. Les Turques contre les Kurdes. Les Thaïlandais contre les Cambodgiens. Les Saoudiens contre les Yéménites. Les Russes contre les Ukrainiens. Les Russes contre les Tchétchènes. Les Roumains contre les Hongrois. Les Serbes contre les Croates. Les Irakiens contre les Iraniens.

Etc., etc. Je pourrais continuer comme ça sur 100 pages.

L’afrique n’a pas les mains blanches

Le racisme est la chose la plus partagée sur Terre.

En fait, c’est le vivre-ensemble occidental qui est nouveau — cet Occident que l’on ne cesse de critiquer et de conspuer. L’Afrique est gangrenée par des guerres tribales et ethniques depuis l’aube de l’humanité. Sans parler des guerres entre tribus amérindiennes qui étaient constantes en Amérique du Nord, même avant l’arrivée des colons.

Quant à l’esclavage, il était largement pratiqué dans le monde arabo-musulman. Les pays africains eux-mêmes pratiquaient le trafic d’esclaves noirs ! D’écrire un spécialiste de l’esclavage sur le site du très gauchiste webzine français Médiapart : « Des Arabes et des Ottomans capturaient et trafiquaient — dès le XVe siècle — des Blancs européens dans les côtes de la Méditerranée et à l’intérieur de l’Europe continentale.

C’était toute une industrie, car certains de ces esclaves étaient rachetés pour les libérer moyennant le paiement des lourdes rançons. Le célèbre écrivain espagnol Miguel de Cervantes fut l’un de ces esclaves-otages.

Par honnêteté intellectuelle, il ne faut pas taire certaines vérités historiques amères, telles la réalité et l’antériorité des traites négrières arabo-musulmanes, et les racismes négrophobes — et l’esclavage — dont les Africains noirs souffrent encore de nos jours dans les pays arabes... »

L’indignation sélective

Le combat antiraciste que mènent les militants d’aujourd’hui a l’indignation sélective : il ne vise que les Blancs occidentaux.