Si on pouvait changer de personnalité?

« C’était très bien pour anticiper les problèmes dans une situation, mais je ne réalisais pas simplement que j’avais une attention sélective : je ne voyais pas la réalité exactement telle qu’elle était, je mettais mon attention sur les dangers, les risques, les problèmes. Ce qui me faisait voir le monde comme étant dangereux et qui m’amenait à m’adapter en conséquence. »

Finalement, ce qui l’attirait, c’était les gens, même si c’était paradoxal. « Il a fallu que je me libère de mes peurs pour écouter mon cœur et finalement faire ce que j’aimais dans la vie. »

Il a vécu une crise pendant laquelle il était très déprimé et n’en menait pas large. « Une fois que j’ai touché le fond du gouffre, je me suis enfin autorisé à écouter mon cœur. Comme j’avais tout perdu, je n’avais plus rien à perdre. Je n’avais plus de problématique d’image. J’avais fait le deuil du regard de l’autre. Je me suis autorisé­­­ à écouter mes envies profondes. Ç’a été salutaire pour moi. »