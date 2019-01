Ski alpin : une nouvelle marque pour Valérie Grenier

La Québécoise Valérie Grenier a terminé au pied du podium lors de l’épreuve de super-G de la Coupe du monde de Cortina d’Ampezzo, dimanche en Italie, ne terminant qu’à trois dixièmes de seconde de la troisième place.

Cette quatrième place est son meilleur résultat en carrière. Elle avait obtenu une cinquième place à Lake Louise au mois de décembre. Sa coéquipière Marie-Michèle Gagnon a quant à elle terminé au 21e rang.

«Je suis extrêmement contente de ma course d’aujourd’hui, je ne m’attendais pas à ça, a commenté Grenier, dans un communiqué. Surtout depuis Lake Louise où j’ai décroché une cinquième place en super-G, et que j’ai eu quelques courses non complétées récemment, je ne pouvais pas demander mieux.

«Maintenant, je veux vraiment un podium, c’est définitivement ça que je vise. Pour ce qui est des conditions, le parcours était vraiment bien, la neige était super belle, mais c’était plutôt glacé. Il y avait plusieurs endroits où il fallait être intelligente et garder sa ligne, mais j’ai réussi à me rendre jusqu’en bas avec beaucoup de vitesse.»

C’est l’Américaine Mikaela Shiffrin qui a remporté l’épreuve.