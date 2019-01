Système organisé à Vancouver

Les familles qui viennent ici pour accoucher dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne pour leur enfant proviennent aussi de pays riches, comme les États-Unis.

« Un certain nombre de mes clients viennent des États-Unis à cause de Trump, confirme Alex Davidson. Pour eux, c’est comme un plan B, un peu comme avec le Brexit [le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne]. Ces personnes viennent juste au cas où. Ce sont des gens qui ont de l’argent. »

Selon M e Davidson, certains Américains sont attirés par la réputation enviable du Canada à l’international. Le passeport canadien est perçu comme étant « plus utile » par certains de ses clients, explique-t-il.

Si plus d’Américaines accouchent ici à cause de Trump, les étrangères sont aussi maintenant plus nombreuses à choisir le Canada au détriment des États-Unis, soutient une accompagnatrice de naissance de Montréal, Rivka Cymbalist.