Taxer Netflix, l'essence et le Québec d'en-bas...

On aime bien croire que nous comptons pour quelque chose. Que notre voix, unique et tout, porte à travers le monde davantage que celle des Moldaves...

C’est peut-être dans ce désir d’exister qu’est née l’actuelle climato-panique qui n’a de cesse d’inspirer nos météorologues, diplômés ou pas.

On dirait une sorte de compensation plus ou moins consciente, une volonté d’affirmation aussi irrépressible qu’apolitique. Pays foutu, vive la planète!

On se convainc secrètement de ne pas être un peuple raté et, malgré les nombreux défis nous concernant, on tient à faire quelque chose, n’importe quoi, contrer si possible à nous seuls les changements climatiques. Empêcher de toutes nos forces l’Apocalypse qu’annoncent pour demain les experts, petits et grands, alignés à la télé...

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Depuis que Dominic Champagne est descendu des cieux, épuisé qu’il était de faire le tour du monde, le Québec a quasiment perdu sa joie de vivre. On serre les dents, coupable devant les images d’océans souillés, les mammifères marins gavés de plastique, les villes emboucanées et les fleuves brunâtres, dépotoirs à ciel ouvert coulant depuis le bout du monde jusqu’à nos pieds...

On se dit qu’il faut faire quelque chose. Quoi? On ne le sait pas trop mais une chose revient sans cesse dans la bouche des «acteurs du changement» : taxons l’essence!

Ce serait non seulement efficace, mais c’est foutrement simple! Et l’État ajouterait à son tour de taille, ce qui n’est pas sans intérêt pour ceux qui en jouiront à vie...

Remarquez que ceux qui suggèrent la taxation n’ont généralement pas à s’inquiéter du prix à la pompe: leur per diem sera haussé... Car croyez-vous que ceux qui sont requis au bavardage à LCN ou RDI paient le taxi ou l’essence de leur bagnole?

Les organisations vertes offrent des conditions de travail copiées sur celles des fonctionnaires, y compris des remboursements pour déplacement, repas et tutti quanti.

Alors nos écolos finissent toujours par dire qu’il faut taxer l’essence davantage. Comme d’autres, tout aussi imaginatifs, l’exigent pour Netflix, Google, Facebook, etc.

Mais qui paiera la taxe? Vous, moi, les gagne-petit qui sont toujours les plus nombreux... Shell, Netflix et Facebook n’en ont rien à cirer...

Les petites bouches de la mobilisation citoyenne aiment dire qu’on peut taxer sans craindre ici une rébellion comparable à celle des gilets jaunes en France. Ceux qui protestent, ils les accusent de scepticisme climatique, ça enraye le moindre débat...

Photo courtoisie

La plupart des lobbyistes verts se foutent que le peuple d’en-bas ait à payer, une fois de plus, le prix du dogme confiscatoire. D’une époque à l’autre, l’intelligentzia ne sait pas vraiment de quoi, et surtout de qui, elle parle. Elle vit à l’écart, heureuse et comblée. A-t-on déjà vu poireauter à l’urgence, une vedette ou un leader syndical?

Ces mots de Jacques Godbout, malgré le temps passé, sont toujours pertinents:

«Au fond, quand je parle du Québec, je pense aux journalistes de Radio-Canada, du Devoir et de l’Actualité, aux comédiens, aux chanteurs, aux metteurs en scène, aux écrivains, aux habitants d’Outremont, aux universitaires. Mon pays, ce n’est ni l’hiver, ni la banlieue, ni l’entrepôt de produits en vrac. C’est un petit pays imaginaire, amical, propre, enjoué, où l’on boit du vin, édite des livres, discute d’idées à la campagne entre gens de qualité. Je ne sais rien du Québec réel...»

L'autre jour, sur Twitter, un abonné d’Apple Music déplorait l'augmentation subite de sa facture de janvier. Il payait 14,99 $, il paiera désormais 17,23 $...

Ces vingt dollars en sus annuellement seront-ils d'une quelque nuisance à Apple? Ça fera surtout fermer la trappe à la gauche monomaniaque et aux budgétivores de l’ADISQ. On pourrait détaxer les services internet de Vidéotron, Bell et Cogéco! Ça ferait plaisir à un tas de gens...

N'y pensons pas! Aller à l'encontre de notre réflexe taxatoire est interdit. Idem pour une révision des programmes, stratifiés depuis cinquante ans, et absolument indispensables... Le taxage rapporte presque 200 milliards alors que les «transferts aux ménages» sont quatre fois moindres; le statu quo a naturellement des partisans intramuros...

L'impasse est nette: taxer nuit forcément aux moins fortunés mais s’intéresser à cet inconvénient forcerait une remise en question de la bureaucratie. Les changements de ce genre, beaucoup plus concrets que le climat, exigent un courage politique qui a malheureusement toujours fait défaut...