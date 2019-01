Un projet sur Facebook qui redonne foi en l’humanité

SHERBROOKE | Un petit groupe de citoyens a jusqu’ici réussi à convaincre une soixantaine d’inconnus rencontrés dans les rues sherbrookoises de livrer sur Facebook un témoignage.

« Ce n’est pas toujours rose sur les réseaux sociaux et ça fait du bien de lire de belles histoires », explique celle qui a entrepris le projet Humains de Sherbrooke, Vanessa Cournoyer-Cyr.

Elle reconnaît que cette idée ne vient pas d’elle, mais de Brandon Stanton, qui a lancé ce mouvement à New York, en 2010. La page Facebook de celui-ci compte pas moins de 18 millions d’abonnés.

Une fois par semaine depuis un peu plus d’un an, Mme Cournoyer-Cyr, accompagnée d’un photographe amateur, se promène dans les rues de la ville et demande à une personne qui passe par là de lui raconter une partie de sa vie.

La plupart du temps, les gens rencontrés ignorent quelle partie de leur vie ils ont envie de dévoiler au grand public.

« On jase avec les personnes pendant seulement quelques minutes, dit-elle, alors c’est important de créer un lien de confiance rapidement. »

Mme Cournoyer-Cyr travaille comme consultante régionale et également dans le domaine des communications.

Prisonnier, drag-queen

Humains de Sherbrooke a été créé en octobre 2017 et compte près de 2000 abonnés sur Facebook. On y retrouve, par exemple, les témoignages d’un ancien prisonnier, d’une drag-queen, de personnes handicapées ou de gens qui ont décidé de tout lâcher pour suivre leurs rêves...

« Après avoir lu leur témoignage, on retrouve foi en l’humanité », a dit avec un large sourire l’instigatrice du projet.

Si certaines histoires sont parfois tristes, Mme Cournoyer-Cyr a mentionné qu’elles se terminent toujours sur une bonne note.

« Ce n’est qu’une partie de leur vie qu’on raconte, mais qui peut avoir un impact sur la vie des autres », soutient-elle.

Dévoiler une partie de soi

Pierre Vignau et Annick Sauvé sont deux des photographes qui accompagnent à l’occasion Mme Cournoyer-Cyr. Ils ont également accepté de lever le voile sur une partie de leur vie.

M. Vignau a parlé de sa passion pour la photo, tandis que Mme Sauvé a raconté avec humour pourquoi elle avait des ânes chez elle.

« La photo permet de mettre un visage sur l’histoire qui est racontée », note Mme Sauvé.

« Une image vaut mille mots, et les photos permettent d’appuyer l’histoire », conclut M. Vignau.

Des histoires humaines

Photo prise par Humains de Sherbrooke et tirées de la page Facebook

Photo prise par Humains de Sherbrooke et tirées de la page Facebook

Photo prise par Humains de Sherbrooke et tirées de la page Facebook

Photo prise par Humains de Sherbrooke et tirées de la page Facebook