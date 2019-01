Un Québécois parmi les stars

Jean Frenette et son équipe de cascadeurs (parmi lesquels on retrouve plusieurs Québécois) sont en lice pour leur travail sur la série américaine Jack Ryan, qui a été tournée en grande partie à Montréal.

Même s’il a déjà travaillé sur les cascades de plus de 170 films et 200 séries télé au cours des trois dernières décennies (de L’aviateur à X-Men, en passant par Les Immortels, Death Wish et The Human Stain), c’est la première fois que Jean Frenette obtient une nomination pour un prix aussi important.