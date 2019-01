13 choses à savoir sur la danseuse Kim Gingras, la nouvelle blonde de Fred St-Gelais

Lundi matin, la danseuse québécoise de renommée internationale Kim Gingras officialisait sa relation avec le musicien Fred St-Gelais en publiant une photo de couple sur Instagram.

Mais connaissez-vous bien celle qui est considérée comme l’une des meilleures danseuses de sa génération et qui a travaillé avec les plus grandes stars?

Voici 13 choses à savoir sur celle qui a ravi le coeur de Fred St-Gelais:

1. Elle est née en 1987 à Montréal.

2. Elle a commencé à danser à 15 ans et adolescente, elle rêvait de danser pour Destiny's Child, l’ancien groupe mené par la chanteuse Beyoncé.

3. En 2005, la jeune danseuse abandonne ses études en physiothérapie à l’université pour tenter de vivre de sa passion à temps plein.

4. Kim Gingras se fait remarquer à l’émission So you think you can dance Canada, en 2009. Elle termine parmi les huit finalistes.

5. En 2011, elle quitte Montréal pour aller tenter sa chance à L.A. où elle s’installe avec seulement 5000 $ en poche. Elle y vit toujours aujourd’hui.

6. La rouquine a dansé sur les plateaux d'American Idol, X-Factor, Ellen DeGeneres et Dancing With The Stars.

7. En 2013, après avoir passé deux auditions infructueuses pour danser pour Beyoncé, elle est finalement sélectionnée pour monter sur la scène à la mi-temps du Super Bowl.

8. Après ce moment qu’elle qualifie de «rêve d’une vie», la Montréalaise suit Beyoncé lors de sa tournée européenne et apparaît dans les vidéoclips de la chanteuse.

La voici dans 7/11:

9. Sur comment elle a finalement réussi à danser avec Queen B, elle a écrit ceci:

«Je n’embellirai pas la réalité: ça n'a pas été facile et ce n'est certainement pas arrivé du jour au lendemain. J'ai auditionné pour cette icône à de nombreuses reprises pendant 6 ou 7 ans [...] Même si c'était parfois très dur et que je me sentais loin de mon but, je n'ai jamais senti que c'était impossible.» Le texte complet peut-être lu ici:

10. Elle fait donc partie des danseuses et de l’entourage de Beyoncé depuis plusieurs années, mais elle a aussi dansé avec Christina Aguilera, Justin Timberlake et Jennifer Lopez, entre autres.

La voici dans le vidéoclip Filthy de Justin Timberlake:

11. Elle passe entre 8 et 12 heures à danser lors d’une journée de répétition.

12. En 2018, elle devient juge à Danser pour gagner.

13. Elle considère Vincent Noiseux, son ancien copain et grand ami aujourd’hui, comme un des meilleurs danseurs au monde.