[BALADO] Le Guide de l’auto en direct du Salon de l’auto

Le Guide de l’auto a désormais sa propre émission de radio!

En direct du Salon de l’auto de Montréal. les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont enregistré samedi les deux premiers épisodes de l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB radio.

Pour ceux qui auraient raté ces débuts radiophoniques du Guide de l’auto, pas de panique! Tous les épisodes de cette nouvelle émission seront disponibles en baladodiffusion, toujours la plateforme de QUB.

Au cours du premier épisode, Antoine et Germain sont revenus sur l’édition 2019 du Salon de l’auto de Détroit en plus de s’entretenir avec Antoine Bessette, concepteur de la Felino cB7R, et avec Bertrand Godin, porte-parole du Salon de l’auto de Montréal depuis maintenant 18 ans.

La même journée, Le Guide de l’auto a enregistré une émission spéciale, toujours en direct du Salon de l’auto. Les animateurs ont fait la connaissance de Milan, un jeune visiteur du Salon dont les goûts sont assez dispendieux! Ils ont aussi reçu l’entrepreneur québécois Andy Ta ainsi que Denis Talbot, porte-parole du Salon de l’auto en matière de technologies.

Le Guide de l’auto, c’est sur QUB Radio tous les samedis de 10h à 11h. C’est un rendez-vous!