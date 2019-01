Cinq candidats au trophée Jack-Adams

Avec plus de la moitié des matchs de disputer à la saison 2018-2019 de la Ligue nationale de hockey (LNH), de nombreux entraîneurs ont été en mesure de tirer leur épingle du jeu et de mener avec brio leur troupe respective. Voici donc cinq candidats potentiels au trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur du circuit Bettman.

Bill Peters – Flames de Calgary

Qui aurait cru que les Flames de Calgary seraient la meilleure formation de la Conférence de l’Ouest après quelque 50 joutes cette saison? La troupe de Bill Peters a amassé 69 points et devance ainsi les puissants Jets de Winnipeg par cinq points. À sa première saison à la barre de l’équipe albertaine, Peters a été en mesure de faire produire ses meilleurs éléments offensifs, en plus de créer un collectif efficace en défensive. Les Flames ont d’ailleurs le deuxième meilleur différentiel de la LNH (+44). Si la tendance ce maintien, le «coach» de 52 ans participera aux séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière, lui qui a été privé de la danse printanière lors de ses quatre saisons à la barre des Hurricanes de la Caroline.

Jon Cooper – Lightning de Tampa Bay

À l’inverse des Flames, tout le monde s’attendait à voir le Lightning de Tampa Bay au sommet du circuit Bettman. Une pression qui peut être particulièrement étouffante pour un entraîneur. Faisant flèche de tout bois, Jon Cooper rempli les attentes et sa formation est de loin la plus dominante de la LNH. L’équipe floridienne est première au classement général (76 points), première pour le nombre de buts (196) et première pour l’efficacité en avantage numérique (29,5%).

Barry Trotz – Islanders de New York

Champion de la Coupe Stanley et rejeté par les Capitals de Washington, Barry Trotz réalise présentement un petit miracle avec les Islanders de New York. La formation de Long Island détient la position de tête de la section Métropolitaine et s’avère être une redoutable puissance défensive. En effet, les Islanders sont l’équipe ayant accordé le moins de buts dans la LNH (116). En poursuivant son bon travail, Trotz pourrait mettre la main sur un deuxième Jack-Adams, lui qui avait été récompensé pour sa saison 2014-2015 chez les Capitals.

Claude Julien – Canadien de Montréal

L’entraîneur du Canadien de Montréal se mérite une place dans ce palmarès. Avec une formation que personne ne plaçait bien haut au classement en début de saison, Claude Julien a été capable de faire taire la majorité des experts hockey de la planète. Ouvertement en «réinitialisation» («reset», la Sainte-Flanelle est pourtant en voie d’atteindre les séries de fin de saison, elle qui possède la priorité chez les équipes repêchées dans l’Association de l’Est avec 59 points. Avec plusieurs nouveaux joueurs et en l’absence de Shea Weber lors des premiers mois de la saison, Julien a été en mesure de se renouveler et d’instaurer un nouveau style de jeu dynamique chez le Canadien. Il a également permis à des joueurs comme Max Domi, Jonathan Drouin, Tomas Tatar et même Jordie Benn de redonner un nouveau souffle à leur carrière.

Peter DeBoer – Sharks de San Jose

Avec les joueurs de qualité qu’il a sous la main, Peter DeBoer ne pouvait pas connaître une mauvaise saison et pourtant le début de campagne a été catastrophique chez les Sharks de San Jose. À ses 20 premiers duels, la formation californienne avait seulement un dossier de 10-7-3. DeBoer a été capable de renverser la vapeur et son équipe a maintenant une fiche de 28-15-7, ce qui place les Sharks dans le portrait des séries éliminatoires.