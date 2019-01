Des lièvres amateurs de viande aperçus au Canada

Des images de lièvres qui mangent de la viande ont récemment été captées par un chercheur dans l’Ouest canadien, un phénomène en apparence inhabituel, puisque ces animaux sont herbivores.

Sur des images captées par le chercheur albertain Michael Peers et ses collègues, on peut apercevoir les petits mammifères dévorer des carcasses d’animaux éventrés, en forêt.

« Ils mangent différentes sortes d’oiseaux, des plongeons, d’autres lièvres d’Amérique et des tétras », énumère M. Peers.

Photo courtoisie, Michael Peers

Fait cocasse, ces lièvres ont également été observés en train de déchiqueter des lynx canadiens et de grands hiboux, considérés comme leurs prédateurs principaux.

« On a découvert qu’ils mangeaient même les plumes d’oiseaux qu’on leur laissait. Elles sont fortes en protéines », dit M. Peers, avançant que ce serait la première fois qu’un comportement de la sorte est documenté.

Manque de protéines

Les chercheurs croient qu’il s’agit d’un phénomène instinctif dans la diète hivernale de cette espèce, justement parce que la diète des lièvres est basse en protéines l’hiver.

« L’été, leur alimentation est constituée de différents spécimens de branches et de fleurs fraîches. C’est pourquoi on en est venu à la conclusion que c’était en raison d’une limitation en protéines », affirme M. Peers.

Photo courtoisie, Michael Peers

Ces petits mammifères se tiennent d’est en ouest le long des frontières américaines, et en Alaska. On en trouverait donc au Québec et en Ontario.

Le phénomène n’est pas récent. Par contre, les images de ces bêtes se nourrissant de viande sont rares.

Les recherches de M. Peers devaient initialement se concentrer sur la survie des lièvres dans différentes conditions environnementales.

Un hasard

Par hasard, ses collègues et lui sont tombés sur des carcasses d’animaux.

« Juste pour le plaisir, on s’est dit qu’on allait laisser une caméra et voir quelles espèces les récupèrent dans l’écosystème », dit-il.

Photo courtoisie, Michael Peers

C’est là qu’ils ont aperçu le phénomène. Plus ils accumulaient de données, plus l’expérience s’avérait intéressante.

« Quand on a observé plein de lièvres d’Amérique le faire, on a commencé à le quantifier, afin de voir les différentes espèces d’animaux qu’ils mangent », explique le chercheur.

Il dit ne pas savoir comment ces bêtes font pour mâcher et digérer la viande, elles qui sont généralement herbivores, « mais d’une manière ou d’une autre, elles le font ».