Des millions détournés par Porter ont échappé à la justice

Deux autres propriétés au soleil

On est également sans nouvelles d’une autre villa acquise par les Porter à Frigate Bay, sur les îles de Saint-Christophe-et-Niévès. C’est Pamela Porter qui a négocié son achat au montant de 590 000 $ US, en mars 2011. Elle a également autorisé le versement de 20 000 $ pour des meubles et autres fournitures.