Donald Trump en lice pour deux prix Razzie

Le président des États-Unis est d’abord en lice dans la catégorie du pire acteur pour son apparition dans les documentaires Death if a Nation : Can We Save America a Second Time ? et Fahrenheit 11/9. La compétition sera féroce. Ses rivaux sont Johnny Depp (Sherlock Gnomes), Will Ferrell (Holmes & Watson), John Travolta (Gotti) et Bruce Willis (Death Wish).