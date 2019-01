Elisabeth Rioux se vide le cœur sur une période sombre de sa vie

Dans sa plus récente vidéo YouTube, l’influenceuse Elisabeth Rioux a décidé de répondre à toutes les questions qu’elle évite depuis un moment et elle s’est confiée sur des sujets très difficiles, comme son avortement et ses épisodes de mutilation.

Dans un premier temps, Elisabeth effleure le sujet de sa grossesse surprise, en évitant de mentionner quand et avec qui, pour ne pas que ses abonnés devinent qui aurait pu être l’éventuel père.

L’influenceuse confie qu’elle n’était pas prête à avoir un enfant à l'époque, puisqu’elle avait rencontré le gars depuis seulement trois mois.

Elisabeth a découvert qu’elle était enceinte lorsqu’elle était en voyage en Asie, après avoir eu des nausées à répétition. À son retour, elle a fait un test et lorsque le résultat a été positif, son copain du moment a tout de suite pris un rendez-vous pour qu’elle se fasse avorter.

Si la décision de son chum du moment a été définitive, pour d’Elisabeth, c’était une tout autre histoire puisqu’elle a toujours voulu avoir des enfants.

Aujourd’hui, elle regrette en quelque sorte sa décision, puisque fonder une famille est l’un de ses plus grands rêves, mais d’un autre côté, elle mentionne qu’elle adore sa vie en ce moment.

Dans un deuxième temps, elle parle honnêtement de ses épisodes de mutilation, en mentionnant que plusieurs de ses proches ne sont pas au courant, alors elle ne souhaite pas entrer dans les détails.

En résumé, elle mentionne que son année 2018 a été très difficile sur son estime personnelle, puisque les commentaires haineux l’ont beaucoup affectée.

Après avoir participé à une émission de télé bien connue, elle a reçu et lu des commentaires très méchants à son sujet qui l’ont amené dans une période très sombre de sa vie.

Elle explique qu’elle était très blessée, alors pour chaque commentaire haineux, elle a décidé qu’elle se mutilerait.

Heureusement, elle a reçu l'aide d’une personne de son entourage et aujourd’hui, elle est très reconnaissante de s'en être sortie grâce à elle.

Écoutez son histoire complète ici :

En publiant cette vidéo, elle espère du fond du cœur pouvoir aider ses abonnés à prendre de meilleures décisions qu’elle, car elle regrette encore les siennes aujourd’hui.

«Pendant presque un an, je n’étais pas capable de me regarder dans le miroir sans penser que j’étais un monstre. Je ne suis pas parfaite, mais mes expériences ont forgé qui je suis aujourd’hui et je dois être reconnaissante pour ça», confie-t-elle dans une récente publication Instagram.

Elle conclut en disant: «Souvenez-vous: si vous visitez un médecin quand vous avez mal quelque part, pourquoi ne pas visiter un professionnel de la santé quand vous n’allez pas bien mentalement? Prenez soin de votre santé mentale autant que vous le feriez pour votre santé physique. Parlez à votre entourage même si cela ne semble pas facile et ne laissez pas les autres contrôler votre vie. Je vous aime.»

Si vous avez besoin de parler, voici une liste de ressources en santé mentale qui peuvent vous aider.