[PHOTOS] Elle donne sa maison qui vaut 1,7 M$ parce qu’elle est incapable de la vendre

Incapable de trouver un acheteur pour sa résidence valant près de deux millions de dollars, une Albertaine s’est résolue à la donner...ou presque!

Depuis qu’elle a subi une grave blessure au dos en juin dernier, Alla Wagner de Millarville n’arrive plus à se déplacer convenablement dans sa demeure qui comporte de nombreux escaliers.

Facebook Write A Letter, Win A House

Après avoir mis sa maison de 3800 pieds carrés sur le marché, elle a constaté que celle-ci ne suscitait que très peu d’intérêt.

«Je me suis fait dire que je me demandais un prix trop élevé pour le marché, alors je l’ai baissé, et rien du tout n’a changé», a-t-elle affirmé dans une entrevue à Daybreak Alberta à la radio de la CBC.

Concours

Prise au dépourvu, elle a ensuite eu l’idée d’organiser un concours payant à l’issue duquel le gagnant remporterait la maison.

C’est ainsi qu’est né le concours Write A Letter, Win A House.

Pour participer, c’est très simple: vous payez les frais d’inscription de 25 $, vous écrivez une lettre de 350 mots expliquant de quelle façon posséder cette résidence changerait votre vie et vous l’envoyez par courriel ou la poste.

Ensuite, vous espérez.

Madame Wagner sait calculer. Pour récupérer ses 1,7 million de dollars à 25 dollars l’inscription, il lui faudra 68 000 participants.

Et c’est ce qu’elle vise, à défaut de quoi le concours sera annulé et elle gardera la maison plus longtemps.

Dans un tel cas, tous les inscrits au concours seraient remboursés.

L’heureux élu

Pour déterminer l’heureux élu qui fera l’acquisition d’une superbe demeure pour le modique coût de 25 $, 500 lettres seront tout d’abord sélectionnées comme «finalistes» par un jury indépendant.

Puis, ce même jury aura pour tâche de choisir LA lettre qui se transformera en maison (presque) gratuite.

Si vous êtes intéressés, sortez vos plumes et écrivez votre belle lettre avant le 5 avril!

N’oubliez pas de jeter un œil aux modalités du concours.