Elle veut l’appui du maire Labeaume pour un meilleur service ambulancier

Une citoyenne de Lac-Saint-Charles, éprouvée par le décès soudain de sa mère survenu juste avant les Fêtes, souhaite avoir le soutien du maire de Québec, Régis Labeaume, afin qu’il y ait un meilleur service ambulancier sur le territoire.

Bien que les soins de santé et les services de transport ambulancier relèvent du gouvernement provincial, Annie Gignac souhaite avoir le soutien du maire Labeaume, afin de faire «pression» auprès du ministère de la Santé.

Photo courtoisie Lisette Deslauriers

Décédée

Mme Gignac est la fille de Lisette Deslauriers, décédée le 20 décembre dernier des suites d’un infarctus dans le stationnement de l’hôpital Chauveau. La septuagénaire n’avait pas été en mesure d’obtenir un transport ambulancier à cause de longs délais.

La fille de la défunte se rendra donc à la séance du conseil de lundi soir, en compagnie de Frédéric Maheux, président de l’Association des travailleurs du préhospitalier de Québec.

«On veut savoir si le maire a l’intention de nous aider et de nous supporter. On veut savoir s’il est conscient qu’il y a un problème dans sa ville et s’il a l’intention de faire de quoi», indique Mme Gignac.

Elle estime que le soutien de M. Labeaume pourrait aider à faire bouger les choses.

«Il est bon pour se [manifester], s’il insiste pour qu’il se passe quelque chose, ça peut aider. J’aimerais qu’il demande des comptes à savoir pourquoi il manque d’ambulances dans sa ville», poursuit-elle.

La ministre de la Santé contactée

Mme Gignac s’est déjà adressée à la ministre de la Santé, Danielle McCann. «Ils m’ont demandé les informations concernant le décès de ma mère et ils vont se pencher sur le dossier», indique-t-elle.

La direction du cabinet de la ministre a indiqué par écrit que ça aiderait à étoffer leur dossier pour demander plus d’ambulances.

Par ailleurs, Mme Gignac rencontrera le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, le 28 janvier prochain, pour ce même dossier. «Il a dit qu’il voulait nous soutenir», termine-t-elle.