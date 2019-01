Finies les voies réservées le week-end sur le boulevard Lebourgneuf

En plus de diminuer les heures de service la semaine, la Ville a aboli les voies réservées la fin de semaine sur l’artère.

La semaine dernière, Le Journal a tenté de comprendre les raisons du retard dans l’application de la mesure. La réponse de la Ville a passablement évolué au fil des heures. Dans un premier temps, Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire, a évoqué une mise en service en mars. Il a par la suite affirmé que cela se fera «le plus tôt possible».

«Il y a effectivement eu des délais de nature technique, mais la volonté politique est toujours là. Ça va se faire le plus rapidement possible et ça n’a rien à voir avec les résultats de l’élection du 9 décembre», a-t-il insisté.