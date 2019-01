Froid polaire à Igloofest

Rarement Igloofest a-t-il aussi bien porté son nom que samedi dernier. Le festival extérieur de musique électronique, qui en est à sa 13e édition, a connu l’un des cinq week-ends les plus froids de son histoire.

La température ressentie avait beau être de -36 degrés Celsius samedi soir, pas moins de 4000 personnes ont bravé la météo pour se rendre sur le site d’Igloofest, dans le Vieux-Port de Montréal.

« Les gens qu’on attendait étaient au rendez-vous, mentionne Mélanie Reeves, productrice exécutive de l’événement. Igloofest est une fête qui célèbre la nordicité. Cette année, notre slogan est “Le festival le plus froid au monde”. On n’a jamais si bien dit ! »

Avec le froid polaire du week-end, les organisateurs se sont assurés qu’une attention particulière serait apportée aux employés du festival. « On s’est arrangés pour être en surnombre, indique Mélanie Reeves. Samedi soir, il y avait environ deux cents employés sur le site. Il fallait faire attention à eux. On a effectué beaucoup de rotations pour que personne ne reste dehors trop longtemps. »

Réchauffer la bière

Quelques bars extérieurs ont aussi dû être déplacés au chaud. « On devait s’assurer que les produits ne gèlent pas, affirme Mélanie Reeves. On doit être le seul festival qui réchauffe la bière au lieu de la refroidir ! (rires) »

En tout, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont assisté au premier des trois week-ends d’Igloofest. L’organisation n’a rapporté aucun cas d’engelure. « Les gens étaient bien habillés. L’être humain s’adapte. Et au niveau de la consommation, on a remarqué qu’il y a eu moins d’excès. Quand il fait aussi froid, les gens concentrent leurs énergies à se réchauffer plutôt qu’à boire. »

Pas d’annulation

Dimanche dernier, pour la première fois en dix ans, la Fête des neiges a dû annuler ses activités de la journée. De son côté, en treize éditions, Igloofest n’a jamais eu à annuler une de ses journées à cause du froid. « Nous avons déjà failli annuler en raison du vent, précise la productrice exécutive.

Ce qu’on redoute le plus, c’est la pluie, poursuit Mélanie Reeves. L’an dernier, pour Mistress Barbara, il avait plu. On n’avait pas annulé, mais ce n’était pas très agréable. »

► La 13e édition d’Igloofest se poursuivra durant les deux prochains week-ends, de jeudi à samedi. Pour la programmation : igloofest.ca.