Hausse de la production en vue à l'aluminerie Alouette

SEPT-ÎLES – La modernisation de l'aluminerie Alouette de Sept-Îles, qui améliore ses cuves d'électrolyse, se traduira par une hausse de la production d'aluminium de 5 % dans l'usine.

Le projet, évalué à 100 millions $, vise à permettre d'opérer les cuves d'électrolyses à une intensité de 395 000 ampères, comparativement à 384 000 ampères auparavant. Cette innovation est rendue possible par la technologie AP40 qui est graduellement implantée dans l’usine.

Il s'agit d'un changement majeur depuis la mise en marche de l'usine en 1992. Cette transformation se poursuivra jusqu’à la fin de 2020.

Jusqu’ici, une centaine des 594 cuves de l’aluminerie ont été modifiées. Cette migration vers une nouvelle technologie permettra à l’aluminerie d’ajouter 27 000 tonnes d’aluminium à sa production annuelle, qui se chiffre actuellement de 590 000 tonnes.

Les salles de cuves ne sont pas les seules parties de l’usine affectées par ce projet. «Ça va toucher le domaine des anodes, a précisé le vice-président Amélioration des opérations d'Alouette, Jules Côté. On va changer la géométrie des anodes. On va améliorer aussi le système de contrôle de l’alimentation d’alumine. Il y a un paquet de gens impliqués en ingénierie et des sous-traitants pour être capable de mettre les pièces du "puzzle" ensemble pour être capable d’avoir à la fin le plein potentiel de la technologie.»

La tâche est grande. En plus de la modification du design du caisson des cuves et de l’utilisation d’un nouveau type de brasquage, un réseau de 38 ventilateurs est mis en place pour améliorer l’échange thermique. La direction de l’aluminerie évalue que 95 % des contrats de ce projet seront octroyés à des entreprises du Québec.

Au-delà de l’amélioration de la productivité de l’aluminerie, ce projet permet à Alouette de faire face aux défis de l’avenir devant une augmentation constante de la production d’aluminium à l’échelle internationale.

«C’est quand même un projet d’envergure. On y met beaucoup d’énergie et de cœur. C’est notre futur», a fait valoir M. Côté.