Internationaux d'Australie: Milos Raonic renverse Alexander Zverev

Le Canadien Milos Raonic a renversé le quatrième joueur mondial Alexander Zverev en trois manches de 6-1, 6-1 et 7-6 (5) pour se hisser en quarts de finale des Internationaux d’Australie, lundi à Melbourne.

Raonic, 16e tête de série du tournoi, a imposé sa loi à l'une des têtes d'affiche de l'ATP lors des deux premières manches. Il a notamment remporté huit jeux consécutifs après avoir été brisé d'entrée dans le match.

Zverev ne s'est réveillé que lors de la troisième manche, lui qui a connu des ennuis au service, comme en font foi ses 10 doubles fautes. Il a converti sa seule occasion de bris du match.

Raonic a pour sa part claqué 15 as et gagné 80 % des points sur ses premières balles. Il a brisé l'Allemand six fois en 20 occasions.

Le puissant serveur affrontera le gagnant du duel de huitièmes de finale opposant Borna Coric, 11e tête de série, à Lucas Pouille, 28e favori.