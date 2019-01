Le mardi 15 janvier, j’ai assisté à la première du film Mon ami Walid, réalisé par Adib Alkhalidey et mettant en vedette Julien Lacroix. Un film financé par du love money, c’est-à-dire de l’argent donné par les amis, la famille et leurs fans. Ces 753 donatrices et donateurs ont cru au talent de deux jeunes hommes.

Je reviens chez moi et le sentiment qui s’empare de moi touche mon humanité. J’ai la réflexion suivante : combien d’idées auraient pu voir le jour, combien de projets auraient pu aboutir, combien de personnes auraient eu encore le goût de vivre si on avait cru en elles ?

J’en arrive à cette conclusion évidente : on ne pourra jamais croire en soi si quelqu’un ne le fait pas avant nous, pour nous.

Un rôle de cœur

J’ai envie de dire ceci aux adultes qui peuvent faire une différence auprès des plus jeunes : vous n’êtes peut-être pas au courant, mais vous avez entre les mains le pouvoir de changer le cours de la vie d’une personne dans la vingtaine.

Vous êtes importants, vous avez de l’impact dans nos vies. Un rôle de cœur pour renforcer celui des plus jeunes qui bat au rythme des appréhensions. Rien ne sert de nous balancer vos insécurités. Sécurisez plutôt le talent brut.

Le baromètre qui mesure la place que l’on veut laisser à une génération est celui des encouragements. Qui propulsent, élèvent et font rayonner.

Vous, chers adultes significatifs, nous avez tout donné, mais vous oubliez parfois l’essentiel : prendre le temps de nous regarder dans les yeux en nous disant sincèrement « Je crois en toi ».

Parce que ces quatre mots et une tape dans le dos peuvent empêcher que ce dos courbe sous le poids de l’échec et ne puisse plus jamais se redresser.

► Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.