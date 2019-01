«Je resterais à Montréal, mais...» - Ignacio Piatti

De son propre aveu, si ce n’était de sa famille en Argentine, Ignacio Piatti resterait avec l’Impact de Montréal pour quelques années encore.

«Ma famille, mon père est là-bas [en Argentine]», a-t-il confié lors d’une entrevue avec TVA Sports. «Si ce n’était de ce problème, je resterais à Montréal jusqu’à la fin.»

«Cela dit, cette année, je veux jouer et penser à gagner et apporter à Montréal le plus possible. Je veux participer aux éliminatoires.»

Selon Piatti, tous les ingrédients sont là en 2019 pour connaître du succès.

«Nous avons le même entraîneur et nous n’avons pas fait trop de changements au niveau des joueurs», a-t-il analysé.

«Dans le vestiaire, nous avons un bon groupe. Ça, c’est important. Et nous devrons également commencer la saison de la bonne façon, contrairement à l’an dernier.»

Toujours selon les dires de Piatti, l’ajout de son compatriote Maxi Urruti devrait aider l’attaque du onze montréalais cette saison.

«C’est un bon joueur, je lui ai parlé et il voulait venir ici, à Montréal, vivre l’expérience», a-t-il dit. «C’est un très bon ajout et j’espère qu’il fera bien.»