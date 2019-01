La comédie «Avant qu'on explose» en ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma

Le réalisateur et l'équipe du film «Avant qu'on explose» auront l'honneur de lancer la 37e édition des Rendez-vous Québec Cinéma qui se tiendra du 20 février au 2 mars.

Qualifié de «comédie délicieusement irrévérencieuse» par Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma, et Jasmine Caron, directrice de la programmation des Rendez-vous, «Avant qu'on explose» est le premier long métrage de Rémi St-Michel.

Écrite par Éric K. Boulianne (coscénariste de «Prank», «De père en flic 2» et «Menteur»), l'oeuvre s'intéresse à Pier-Luc, un garçon qui a peur de mourir sans avoir perdu sa virginité à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Appuyé par ses amis Hubert et Samuel, il va tenter le tout pour le tout durant ce qui pourrait être son dernier été.

En plus d'Étienne Galloy dans le rôle principal, la distribution comprend Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Antoine Olivier Pilon et Rose-Marie Perreault.

Avant de tourner son premier long métrage, le cinéaste Rémi St-Michel a notamment offert «Petit frère», une courte réalisation qui a joui d'une visibilité lors de la Semaine de la critique à Cannes en 2014.

Connu jusqu'en 2018 comme étant Les Rendez-vous du cinéma québécois, l'événement Les Rendez-vous Québec Cinéma proposera cette année 300 films, dont 80 premières. À cela s'ajouteront une trentaine d'activités gratuites.