La Revue sportive

C’est ce midi (sur invitation), à La Cage Brasserie sportive de Beauport, que le promoteur sportif Gaston Bélanger lancera la 28e édition de sa Revue Sportive. Gaston en profitera, encore une fois, pour honorer quelques personnalités impliquées dans le sport et les activités communautaires de la grande région de Québec, l’île d’Orléans, la Côte-de-Beaupré et la région de Charlevoix, qui sont souvent oubliés par les médias traditionnels (journaux, télé, radio). Je vous en reparlerai.

Le Tournoi national atome fête ses 50 ans !

Depuis sa première présentation en 1970, le Tournoi national atome Desjardins de Lévis (TNADL) a accueilli des milliers d’équipes et plusieurs joueurs qui sont devenus des vedettes dans la LNH. Les Mario Lemieux, Stéphane Richer, Alain Côté, Philippe Boucher, Alex Tanguay, Simon Gagné, Maxime Talbot, David Desharnais, Steven Stamkos, Samuel Blais et Tyler Seguin ont foulé les patinoires André-Lacroix et de Lévis au fil des ans. Parmi les festivités entourant son 50e anniversaire, le Tournoi, qui se tient à compter d’aujourd’hui jusqu’au 10 février, à l’aréna André-Lacroix, recevra la visite d’anciens joueurs de la LNH qui ont participé autrefois au tournoi. Un match des Chevaliers de Lévis, de la ligue midget AAA, y sera également présenté. Sur la photo, le président d’honneur, René Bégin, président de la Caisse Desjardins de Lévis, et le président du TNADL, Michel Gagné, entourent Ti-POc, la mascotte du Tournoi.

Le Magicien

Le Tournoi national atome Desjardins de Lévis entend aussi souligner ses 50 ans de belle façon en accueillant l’ex-joueur de la LNH et de l’AMH André Lacroix (photos), qui rendra visite aux jeunes joueurs atome durant la dernière semaine d’activités. Originaire de Lauzon (et habitant maintenant Lévis), André Lacroix, surnommé Le Magicien en raison de sa vitesse et de son maniement de la rondelle qui compensaient largement sa petite taille (5’8’’ et 175 lbs), a joué 876 matchs, entre 1967 et 1980, dans l’AMH (Philadelphie, New Jersey, San Diego, Houston et la Nouvelle-Angleterre) et dans la LNH (Philadelphie, Chicago et Hartford). André, qui a aussi porté les couleurs des As de Québec (LAH), est aujourd’hui âgé de 73 ans. Depuis 1990, l’aréna de Lauzon porte le nom d’aréna André-Lacroix.

Attachée politique

Marc Picard (photo), député des Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de l’Assemblée nationale du Québec, m’annonce la nomination de Sonia Clément (photo) à titre d’attachée politique. Très impliquée dans la communauté, notamment dans le sport amateur, et forte de plusieurs années d’expérience dans le domaine administratif et de la gestion, madame Clément s’occupera particulièrement des dossiers qui relèvent des différents ministères.

Jours de la Jonquille 2019

Jimmy Jolicoeur (photo), conseiller principal chez Imago Communication, a accepté la présidence d’honneur de la campagne des jours de la Jonquille 2019 pour la Rive-Sud de Québec. Dans un premier temps, la vente de jonquilles se fera dans les lieux publics du 1er au 7 avril, puis les gens d’affaires seront sollicités par des bénévoles au cours des prochaines semaines pour acheter les bouquets corporatifs. Il est aussi possible de s’en procurer en composant le numéro 418 837-2525. L’objectif de la Rive-Sud de Québec concernant la campagne des jours de la Jonquille 2019 est de l’ordre des 70 000 $.

Anniversaires

Philippe P. Bolduc (photo), président de la sandwicherie Phil Smoked Meat du 275, rue Saint-Vallier Est, 48 ans... Emily Bégin, chanteuse (Star Académie 2003) 37 ans... Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, 43 ans... Geena Davis, actrice américaine, 63 ans... Jean-Louis Duplessis, ex-président de Lallier Ste-Foy, 75 ans... Placido Domingo, chanteur d’opéra (ténor) et chef d’orchestre, 78 ans... Jack Nicklaus, golfeur professionnel, six fois gagnant du Tournoi des Maîtres et quatre fois vainqueur du US Open, 79 ans.

Disparus

Le 21 janvier 2018. Louis Berlinguet (photo), 91 ans, Docteur en biochimie, natif de Trois-Rivières... 2017. Victor Prus, 99 ans, architecte québécois d’origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec... 2016. José Mathieu, 76 ans, ancien journaliste de CHRC de 1961 à 1980... 2010. Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées français... 2009. Charles H. Schneer, 88 ans, producteur américain de films... 2002. Peggy Lee, 81 ans, chanteuse et actrice... 1998. Jack Lord, 77 ans, le capitaine Steve McGarrett d’Hawaï 5-0... 1997. Le « colonel » Tom Parker, 87 ans, imprésario et le gérant d’Elvis Presley... 1996. René Jalbert, 74 ans, le sergent d’armes de l’Assemblée nationale.