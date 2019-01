Neige, froid et écoles fermées

Plusieurs régions de la province se remettent lundi matin de la tempête hivernale qui s'est abattue au cours des dernières heures, mais de nombreux avertissements météorologiques sont toujours en vigueur.

La tempête va graduellement s’estomper pour l’ensemble de la province, lundi, avant l’arrivée d’un nouveau système qui pourrait sévir dès jeudi.

«Le facteur de refroidissement éolien atteindra des valeurs entre -40 et -50 par moments. Cette vague de froid persistera jusqu'à mardi sur le nord et le centre du Québec», a indiqué Environnement Canada, tard dimanche soir.

De 5 à 15 cm de neige additionnels sont attendus sur le centre du Québec et le Bas-St-Laurent, et de 20 à 30 cm sur la Basse-Côte-Nord où la neige pourrait se changer en grésil et en pluie verglaçante au cours de la journée lundi.

De 5 à 10 cm supplémentaires sont également prévus à Gaspé où un avis de poudrerie a été émis par Environnement Canada: «De forts vents combinés à la neige fraîchement tombée réduiront la visibilité jusqu'à nulle. Ces conditions persisteront jusqu'à mardi», a précisé l’organisme fédéral.

À Montréal la neige devrait cesser au cours de l’après-midi lundi. Les températures ressenties seront de -30° dans la journée et de -35° au cours de la nuit. À Québec la neige devrait continuer de tomber au cours de la journée, le refroidissement éolien sera de -27° au cours de la journée.

La dépression qui affecte la province va quitter le Québec graduellement avant l’arrivée d’un nouveau système, jeudi, et qui pourrait amener de la neige supplémentaire.

La journée de mardi sera ensoleillée et les températures seront de nouveau dans les normales de saison. À Montréal et à Québec, le mercure affichera respectivement -12 °C et -13 °C. Mercredi, la plupart des secteurs peuvent s’attendre à recevoir un peu de neige.

Écoles fermées

Dès dimanche soir, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) a annoncé la fermeture des écoles, lundi, en raison des conditions météorologiques.

D’autres commissions scolaires ont indiqué via les médias sociaux suivre la situation de près avant de prendre une décision.

Pour savoir si l'école de vos enfants gardera ses portes ouvertes lundi, consultez l'outil de TVA Nouvelles.

Plusieurs routes fermées dans l’Est-du-Québec

Alors que la tempête hivernale continue d’affecter l’est du Québec, plusieurs tronçons routiers sont toujours fermés, lundi matin, en raison des conditions météorologiques difficiles.

C’est notamment le cas de la route 132 qui est fermée depuis dimanche soir sur plusieurs centaines de kilomètres au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, entre Saint-André-de-Kamouraska jusqu’à Rivière-au-Renard.

De nombreuses fermetures affectent également l’autoroute 20, qui est notamment fermée de Saint-Jean-Port-Joli (km 414) à Saint-Pascal (km 465) en direction est, mais aussi de Notre-Dame-du-Portage (km 500) à Notre-Dame-des-Neiges (km 541), ainsi que de Le Bic à Mont-Joli.

La route 185 est fermée entre Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Antonin, dans les deux directions.

Les automobilistes peuvent s’informer sur les conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511.

Chargement de la neige

Par ailleurs, la Ville de Montréal invite ses citoyens à prendre les transports en commun et à laisser la voiture à la maison.

La Ville amorcera d'ailleurs le chargement de la neige à compter de 19 h, lundi. La population est donc appelée à respecter la signalisation qui sera en place afin de faciliter les opérations.