Tunnel sur Robert-Bourassa: le député de Chauveau «intéressé» par le projet

Au terme de l’élection, malgré la défaite d’Équipe Labeaume, le maire avait dit vouloir rencontrer les deux députés caquistes «les plus concernés» par ce projet, soit Mario Asselin et Sylvain Lévesque. «Je vais leur demander qu’on travaille ensemble pour convaincre leurs collègues d’investir 50 M$», avait-il déclaré.

«Mario [Asselin] et moi, on a convenu d’une chose : on est très ouverts et ça nous intéresse de le regarder parce que ça peut clairement améliorer les déplacements dans la région de Québec, ce qui est une priorité pour nous. Mais avant de me prononcer sur un projet, j’aime bien l’avoir vu avant... Le diable est dans les détails. Ça va prendre une analyse fine. On va regarder la faisabilité.»