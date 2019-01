Le Wild acquiert un défenseur

Le Wild du Minnesota a ajouté de la profondeur à sa brigade défensive lundi en faisant l’acquisition de Brad Hunt et d'un choix de sixième ronde en 2019 des Golden Knights de Vegas en retour d’un choix conditionnel de cinquième tour en 2019.

Âgé de 30 ans, Hunt a récolté deux buts et sept points en 13 parties cette saison avec le club du Nevada.

Le défenseur offensif de 5 pi et 9 po n'a jamais été repêché. Il a cumulé sept filets et 34 points en 91 duels en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Golden Knights, les Oilers d’Edmonton, les Blues de St. Louis et les Predators de Nashville.

Le Wild a également rétrogradé dans les mineures l’arrière Louie Belpedio, qui a été blanchi lors du seul match auquel il a pris part cette saison avec la formation de Saint Paul.