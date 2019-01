Les Blancs sont-ils vraiment en déclin à cause de l’immigration?

Le 11 janvier 2019, Mme Denise Bombardier a publié dans les colonnes du Journal de Montréal une chronique sur le « déclin des Blancs » causé par l’immigration. Elle soutient l’idée selon laquelle ce n’est pas l’économie mais l’immigration qui est la première explication de la révolte des classes défavorisées blanches. Je réagis à cette chronique non pas parce que je suis opposé à la défense des Blanc.he.s, mais à cause de sa vacuité intellectuelle et du fait qu’elle alimente les bas instincts divisifs.

En effet, je ne nie pas l'importance de l'identité. Mais réduire la situation actuelle des classes défavorisées blanches à l'insécurité identitaire due à l’immigration est hâtif et trop facile. Cette défavorisation est surtout économique. Par exemple, aux États-Unis et en France (les "Gilets jaunes"), leurs revendications sont avant tout économiques: la relocalisation des entreprises, la création d'emplois, la baisse des taxes, une meilleure qualité de vie, etc. En considérant l'aspect économique, il est alors possible de relever les contradictions internes aux sociétés occidentales ou blanches, pour reprendre Mme Bombardier. On se rendra alors compte que ce sont les Blanc.he.s supers riches qui appauvrissent d'autres Blanc.hes. Ce que Mme Bombardier n'ose pas écrire. Comment le ferait-elle puisqu'elle défend un monde blanc homogène! Une homogénéité qui passe sous silence les injustices et les inégalités que vivent certains Blancs. Comme les minorités racisées.

Non, au contraire, elle privilégie l'immigration, car le bouc émissaire est vite trouvé: l'immigrant et sa culture sauvage qui risque de souiller la bonne culture blanche éternellement immaculée et statique. Or, Mme Bombardier oublie que toute culture évolue, change, se transforme. Et, la bonne nouvelle est qu’on n'en meurt pas. Par exemple, les Européen.ne.s blanc.he.s avaient massivement immigré en Afrique, dans les Amériques, et en Asie, occupant par la violence de la colonisation ces contrées, et changeant profondément leurs cultures au nom de la fameuse "mission civilisatrice (en passant, la blanchité rime avec pouvoir, n'en déplaise à l'auteur Kaufmann cité par Mme Bombardier). Mais les populations de ces contrées n’ont pas disparu malgré cette immigration blanche prédatrice.

Cela dit, la situation de certaines minorités comme les Québécois.es et les francophones canadien.ne.s, etc. est particulière. Pour ces minorités l'identité sera primordiale, et nous en convenons. Elles doivent continuellement se battre, et ce, contre d'autres blanc.he.s anglophones et non les immigrant.e.s, pour exister. À ce titre, je considère que les immigrant.e.s, en particulier ceux et celles francophones, sont des allié.e.s des Québécois.es et des francophones canadien.ne.s. Pourquoi donc les exclure, les rejeter et les haïr? Mais telle n'est pas l'optique de Mme Bombardier. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la défense de l'identité québécoise francophone, mais plutôt la blanchité; elle veut préserver une position de domination. Telle est la vérité de la thèse décliniste que défend Mme Bombardier.

En prétextant de défendre les Blanc.he.s, en réalité c’est la préservation de la domination blanche du monde qui tient à cœur les déclinistes. Les Blancs ne peuvent-ils vivre heureux qu'en dominant les autres? Un peuple qui n'est heureux qu'en dominant les autres est un peuple malade. C'est cette domination que rejettent les minorités racisées. Ces dernières offrent une meilleure alternative: Nous pourrions tous et toutes vivre en frères et sœurs dans la coopération sans nous dominer les uns les autres. Les minorités racisées offrent une option réellement humaniste que la majorité racisante blanche devrait accepter pour le bien commun.

En terminant, je voudrais émettre quelques hypothèses contraires aux prédictions déclinistes qui inspirent tant Mme Bombardier selon lesquelles « les Blancs seront en 2050 une « majorité minorité » aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Canada.». Plusieurs analystes estiment que le centre du monde se déplacera en Chine. En outre, l’émergence des pays dits en voie de développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine annonce un relèvement généralisé du niveau de niveau de leurs populations. Or, nous savons que plus la situation économique et politique d’un pays est reluisante et stable, moins ces ressortissants ont tendance a émigré. En conséquence, il est possible de faire l’hypothèse que l’embellie économique et la stabilité politique dans les pays du Sud, sources actuelles d’immigration, aura pour corollaire la baisse significative du flux migratoire à destination de l’Occident. Il est aussi envisageable que d’ici 2050, nous assisterons à un renversement des flux migratoires. Ce sont les Occidentaux blancs qui émigreront en Chine en quête de meilleures opportunités tandis que les Occidentaux issus de l’immigration se réinstalleront probablement dans leurs pays d’origine pour bénéficier des gains du développement économique. Ces hypothèses paraissent futuristes de prime abord. Mais elles sont plausibles. À tout le moins, elles permettent de relativiser les prédictions des oracles déclinistes.

Mbaï-Hadji Mbaïrewaye

Ancien chef intérimaire de Démocratie Québec

Parti d’opposition à la Ville de Québec