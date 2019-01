«L’Open Mic de...»: une soirée d’humour quotidienne à V

MONTRÉAL - L’engouement pour les soirées d’humour inspirées des «comedy clubs» américains s’étend à la télévision québécoise. Alors que la chaine Z propose depuis la mi-janvier la compétition de blagues Roast Battle – Le grand duel, qu’anime Alexandre Barrette, V répliquera dès lundi prochain, le 28 janvier, avec L’Open Mic de..., nouveau rendez-vous quotidien axé sur les prestations de «stand up».

L’Open Mic de... reprend la formule consacrée dans des établissements comme le Bordel Comédie Club, rue Ontario, ou le Broue Pub Brouhaha, dans le quartier Rosemont.

Chaque semaine, un animateur différent invitera six collègues comiques – vedettes établies ou visages émergents – à livrer des monologues de leur cru, avec comme seuls accessoires un micro et leur inspiration, dans les studios de MusiquePlus, devant une assistance d’une centaine de personnes.

L’Open Mic de... – expression bien connue dans le monde des «comedy clubs», même dans les milieux francophones – est enregistré une quinzaine de jours avant sa diffusion.

Photo d'archives Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Rachid Badouri sera l’hôte des quatre premiers épisodes et accueillera Mehdi Bousaidan, Eddy King, Christine Morency, Mélanie Couture, Jason Brokerss et Anas Hassouna.

Pier-Luc Funk, Katherine Levac, Julien Lacroix, Réal Béland, Jean-Thomas Jobin, Jay Du Temple et plusieurs autres joueront ensuite les piliers de «L’Open Mic de...», entourés d’amis comme Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt, Les Grandes Crues, Sèxe Illégal et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.

«Quand on vit à Montréal, on a accès à une trentaine de soirées d’humour dans les bars, pour environ seulement 5 $ ou 10 $. Les humoristes peuvent même se rendre dans trois ou quatre bars dans une seule soirée pour roder leur matériel. C’est un milieu très effervescent, à la mode, mais qu’on ne voit pas à la télévision, et dont on peut moins profiter quand on vit en région. C’est ce qu’on voulait montrer, et on souhaitait donner la chance à ceux et celles qui font leurs preuves dans les bars, qui ont souvent beaucoup de talent, de se faire connaître», dépeint Valérie Dalpé («Occupation double», «La voix», «Vol 920»), productrice au contenu chez Toros, la nouvelle maison de production télévisuelle de Julie Snyder, qui chapeaute le projet.

Accueil enthousiaste

Toutes les tranches de 30 minutes de L’Open Mic de... s’ouvriront avec un mot de bienvenue de l’animateur de la semaine.

Le lundi, dans un segment intitulé «La minute de blagues», tous les convives affronteront le défi d’offrir une seule minute de gags, top chrono, à la manière du spectacle «100 humoristes en 100 minutes», du Grand Montréal Comédie Fest.

«S’ils n’arrivent pas à finir en soixante secondes, le micro coupe, la lumière ferme et on passe au prochain, résume Valérie Dalpé. Il faut vraiment être concis.»

Le reste du temps, les artistes déclameront tour à tour leur numéro. Le jeudi, on conclura avec la sympathique bataille «Une ligne, un punch», au cours de laquelle les têtes d’affiche se relaieront rapidement à l’avant-scène pour dégainer de courts gags.

«C’est comme un petit "party" à la fin de la soirée», illustre Valérie Dalpé, qui précise que les humoristes ne sont pas obligés de pondre du nouveau contenu pour «L’Open Mic de...». Certains, en tournée ou retenus ailleurs, ont dû refuser de participer, mais en général, l’accueil a été enthousiaste chez les personnalités, assure la productrice.

L’Open Mic de... , du lundi au jeudi, à 21 h, à V, dès le 28 janvier. On peut assister aux tournages, qui se tiennent les lundis soirs, jusqu’au 18 mars, en écrivant à public.openmic@productionstoros.com.