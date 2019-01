Maltraitance des aînés: les autorités s'activent pour recueillir les plaintes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les cas de maltraitance envers les aînés ont fait l'objet de plusieurs dénonciations publiques au cours des derniers jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Moins d'un an après son entrée en poste, la nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services du réseau de la santé de la région multiplie ses actions dans les centres d'hébergement et résidences privées pour aînés accréditées.

Julie Bouchard souhaite ainsi inciter les bénéficiaires et leurs familles à dénoncer, s'ils jugent être victimes de mauvais traitements.

Le processus entourant le dépôt d'une plainte a notamment été uniformisé dans l'ensemble des établissements de la région.

La documentation est aussi plus accessible.

«On en veut des plaintes parce que c'est comme ça qu'on sait comment ça fonctionne vraiment, en étant sur le terrain et plus proche de l'usager, a expliqué Julie Bouchard en exclusivité à TVA Nouvelles.

En 2015-2016, 42 des 461 plaintes formulées à la commissaire visaient les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

Ce nombre est passé à 17 l'année suivante et à 31 en 2017-2018.

Près de 10 % des dossiers traités annuellement par le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la région concernent les personnes en hébergement.

Les altercations entre bénéficiaires seraient de plus en plus nombreuses.

«La question qui revient sans cesse, c'est: est-ce qu'il y a toujours suffisamment de personnel pour créer un milieu de vie sain», questionne son directeur général, Josey Lacognata.

Il s'interroge aussi sur les délais accordés aux établissements de santé pour apporter les correctifs demandés lorsque des lacunes sont constatées.

«En protection de la jeunesse, parfois un parent est contraint d'avoir un temps pour se reprendre en main, explique-t-il. Est-ce qu'on pourrait copier le modèle en disant: on a documenté telle chose de négligence, on vous laisse ce délai-là pour vous conformer sinon on va devoir encadrer différemment. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Peut-être que ça corrigerait le tir.»