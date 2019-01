Messages haineux: Jérémy Gabriel suspend sa page Facebook

Jérémy Gabriel suspendra sa page Facebook et son compte Instagram pour une «durée indéterminée», mardi à 0 h, parce qu’il aurait reçu «un nombre important de messages haineux dont plusieurs comportant des menaces de mort» dans les derniers jours.

Gabriel a fait une publication sur Facebook, lundi, pour expliquer sa décision.

«Sachez que je comprends et respecte les opinions et critiques désapprouvant mes positions comme mes activités. Cependant, je ne comprendrai jamais autant de haine véhiculée par tant de gens qui en réalité, ne me connaissent pas», a-t-il écrit.

«Il y a une limite à ce qu’un être humain peut supporter et cette limite a été franchie dans les derniers jours. [...] Je souhaite sincèrement à personne de se sentir comme je me suis senti», a ajouté Gabriel.

Jérémy Gabriel et Mike Ward étaient de retour en cour la semaine dernière. Il s’agissait de l’audience visant à faire annuler la condamnation de l’humoriste pour avoir discriminé le chanteur.