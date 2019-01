Mikaël Kingsbury : l’importance de s’autoévaluer

Même s’il a parfois des allures de surhomme sur les pentes en Coupe du monde de ski acrobatique, Mikaël Kingsbury est bel et bien humain. Il l’a rappelé, vendredi, avec sa cinquième place à Lake Placid.

Le champion olympique, qui venait de gagner quatre rendez-vous consécutifs, a obtenu ce résultat inhabituel après être monté sur 23 podiums de suite en Coupe du monde, dont 19 fois sur la plus haute marche.

«J’essaie d’apprendre de mes victoires (comme de mes défaites), a-t-il expliqué, lundi, sur les ondes de TVA Sports. Je crois toujours qu’on apprend de nos performances», a raconté le récent gagnant du Lou-Marsh, prix remis annuellement à l'athlète canadien par excellence.

«Je pourrais gagner une Coupe du monde et quand même étudier mes vidéos en me demandant ce que je peux mieux faire pour être encore meilleur à la prochaine course. Même si j’ai gagné.»

«C’est sûr qu’on commet des erreurs, mais des fois je regarde mes pointages et je me dis " voir qu’un juge m’a donné ce résultat-là "! Je veux que les juges m’attribuent les notes que je mérite. Je veux savoir ce que je dois faire pour me rapprocher de la note parfaite.»

Kingsbury sera à la Coupe du monde de Mont-Tremblant, ce samedi, où sa série de victoires s'est arrêtée à 13 l'an dernier.