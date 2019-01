Où aller marcher cet hiver?

Sur le site internet Balise Québec de Rando Québec, quelques clics de souris suffisent pour trouver un lieu de marche hivernale ou de raquette, à la distance qui vous convient et avec des sentiers qui vous conviennent.

Le répertoire couvre toutes les régions du Québec. On y déniche même des endroits où l’accès est gratuit.

Pour avoir une idée de la fiabilité du site, j’ai jeté un coup d’œil sur des lieux que je connais bien et à quelques détails près, l’information m’a semblé juste.

Comme randonneur, avant de se rendre, il nous appartient tout de même de vérifier les services sur place, les conditions de neige et la fermeture éventuelle de certains sentiers.

L’utilisation du répertoire ne saurait être plus simple. Après avoir choisi une région dans une fenêtre, une carte apparaît avec la localisation de tous les lieux de marche hivernale et de raquette. Une liste apparaît en plus à gauche de la carte.