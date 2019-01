Pekka Rinne freine sa mauvaise séquence

Pekka Rinne a mis fin à une vilaine séquence personnelle de trois défaites en aidant les Predators de Nashville à vaincre l’Avalanche du Colorado au compte de 4 à 1, lundi, à Denver.

Le détenteur du trophée Vézina a repoussé 35 rondelles dans la victoire. Il avait cédé au moins quatre buts lors de chacune de ses trois dernières sorties, étant au passage retiré de la rencontre du 13 janvier contre les Hurricanes de la Caroline.

Il ne s’agissait que d’une deuxième victoire en six rencontres pour les Predators, mais celle-ci revêt une signification particulière pour l’entraîneur-chef Peter Laviolette. En effet, c’était son 600e gain en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il montre un dossier cumulatif de 600-399-25-114.

Les joueurs ont donné un bon coup de main à Laviolette dans sa quête. Outre Rinne, Nick Bonino (un but, une aide) et Calle Jarnkrok (deux aides) ont bien fait. Viktor Arvidsson, Roman Josi et Ryan Ellis ont également touché la cible.

Pour Arvidsson, il s’agissait d’un 10e filet depuis le début de la nouvelle année. Cette récolte représente par ailleurs un sommet au sein du circuit Bettman. Bonino a quant à lui inscrit son 100e but en carrière.

Le seul filet de l’Avalanche a été celui d’Alexander Kerfoot. Il a redirigé une passe du défenseur québécois Samuel Girard derrière Rinne.