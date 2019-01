[PHOTOS] L’Est-du-Québec ensevelie sous la neige

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont reçu une bonne bordée de neige qui a paralysé, dimanche soir et lundi matin, le réseau routier, les écoles et plusieurs entreprises, qui ont fait le choix de fermer leurs portes.

À un certain moment dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, certains villages ont décidé de cesser de déneiger le temps que la tempête se calme.

La Gaspésie a reçu jusqu’à 51 centimètres de neige et le Bas-Saint-Laurent une quarantaine.

La région a connu son premier blizzard de la saison, qui implique une visibilité nulle pendant au moins quatre heures et des vents de 40 km/h et plus. Les rafales de vent les plus importantes enregistrées au Québec durant cette tempête l’ont été à Cap-d’Espoir en Gaspésie, avec des rafales de 110 km/h.

Lundi matin, la majorité des écoles dans l’Est-du-Québec étaient fermées et plusieurs commerces et usines ont demandé à leurs employés de rester à la maison.

Cette bordée de neige accompagnée de poudrerie a laissé place à des photos impressionnantes que les internautes ont partagées avec nous.

