[PODCAST] On jase de la légende Tom Brady... et d’arbitrage médiocre dans La Zone payante!

Comment s’est déroulé votre retour au boulot ce lundi? Remis de vos émotions? Il faut dire que la discussion à la machine à café avec les collègues a dû être plus intéressante avec le dimanche de football endiablé auquel nous avons tous été exposés! Les deux matchs se sont conclus en prolongation, une première dans l’histoire de la ligue!

Dans La Zone payante, on jase bien sûr du plus grand quart-arrière de tous les temps, Tom Brady, qui nous a fait vivre une autre performance d’anthologie dans le froid de Kansas City! Pas le choix aussi de revenir sur l’arbitrage médiocre du match Rams/Saints! N’oublions pas notre classique Chronique au bar!

Comme à l’habitude, Matthieu Boivin à l’animation de La Zone payante, en compagnie de Jean Carrier, analyste des matchs du Rouge et Or football, et de Stéphane Cadorette, journaliste du Journal de Québec. Stéphane a assisté à la retentissante victoire des Pats et il nous ramène ses impressions du terrain!

Merci d’être à l’écoute de La Zone payante!