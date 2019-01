Problème de mère

Je souhaite revenir sur la lettre de « Maman inquiète ». Elle vous racontait sa peine de constater que son fils de 16 ans ne voulait pas terminer son secondaire. Ce garçon, que seule la pratique du hockey intéressait à l’école, rêvait de faire comme son père en allant travailler dès que possible. Votre réponse, qui mettait en lumière les points positifs d’un garçon que sa mère évaluait mal, et le conseil que vous lui avez donné de rencontrer un orienteur ont réveillé ma mémoire. Voici ce que je dirais à cette femme qui me semble ressembler à ma mère dans le temps.

Ma chère « Maman inquiète », laissez-le donc tranquille, votre fils. Arrêtez de vouloir décider pour lui. Il n’aime peut-être pas l’école, mais il atteint la moyenne. Je n’aimais pas l’école. Je le faisais savoir à tout le monde, alors que ma mère passait son temps à me répéter l’importance d’avoir au moins un diplôme secondaire, ce qui me tapait royalement sur les nerfs.

Faites comme Louise vous a dit. Consultez un orienteur avec votre fils. C’est ce que mes parents ont fait à la suite d’une rencontre avec mon prof d’éducation physique, qui leur a donné le même conseil en mettant en lumière mes aptitudes pour le sport et mon besoin de bouger. Mais surtout, il a insisté pour que ma mère cède une grosse part de l’espace à mon père pour me soutenir dans mes démarches d’autonomie. Ce qu’il ne faisait pas avant.

Je ne dis pas que j’ai plus aimé l’école ensuite, mais au moins, j’ai fini mon secondaire et j’ai appris­­­ un métier que j’adore encore­­­ huit ans plus tard. »

C.D.