Productivité: Hydro-Québec «pourrait faire mieux», selon des chercheurs

Hydro-Québec pourrait être plus productive, conclut une étude menée par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal.

La société d’État a beau demeurer rentable tout en arrivant à maintenir des tarifs modestes, «force est de constater qu’elle pourrait faire mieux», estime le directeur du Centre, Robert Gagné.

Les chercheurs derrière l’étude publiée lundi estiment qu’Hydro-Québec pourrait «contribuer encore davantage à l’enrichissement du Québec, que ce soit en versant un dividende plus important ou en limitant les hausses tarifaires».

Hydro a connu une «croissance exceptionnelle» dans les années 80 et 90, mais les choses se sont calmées dans les années 2000. D’ailleurs, après avoir mesuré l’efficacité au travail, celle des infrastructures de production et celle des immeubles, les auteurs de l'étude en viennent à la conclusion que la productivité a diminué de 20 % dans les dix dernières années.

Au nombre des causes identifiées, on note que la construction de nouvelles centrales ainsi que les surplus de production ont été maintenus, le gouvernement du Québec faisant le calcul que ces derniers pourraient être exportés sur des marchés voisins. Mais «le temps d’opérationnaliser cette stratégie, les conditions du marché se sont resserrées et Hydro-Québec s’est retrouvée avec des surplus qu’elle ne pouvait pleinement valoriser. Sa productivité a alors diminué», peut-on lire dans un communiqué rendu public lundi matin.

Un autre coupable: la filière éolienne. Québec a forcé la société d’État à se lancer dans le développement de l’énergie éolienne, avec des objectifs de développement régional. «Toutefois, là où le bât blesse, c’est que le gouvernement a persisté sur cette voie même lorsque les conditions du marché se sont détériorées», poursuit-on.

Ces décisions ont mené Québec à imposer des hausses tarifaires «plus importantes que nécessaire» aux consommateurs québécois.

Les auteurs recommandent notamment qu’Hydro-Québec ne soit pas utilisée comme outil de développement régional en dehors de sa mission de production hydroélectrique. Ils estiment aussi que la Régie de l’énergie ne devrait plus avoir autant d’emprise sur la fixation des tarifs.