Quand on est à bout, le corps le signifie

J’ai tiqué en lisant la description que faisait de sa vie « Femme à bout ». Je m’explique mal qu’encore en 2019, une personne puisse se rendre à une telle extrémité de fatigue et avoue avec autant de candeur que, n’ayant pas le temps de consulter, elle se contente de se soigner en fonction des conseils de ses amies. Moi aussi je travaillais, je tenais ma maison, je veillais au bien de mes deux enfants et de mon mari, et je prenais soin de ma mère.

Il a fallu que je tombe au combat pour arrêter. Ni les spasmes au cœur, ni le mal de jambes, ni mon extrême fatigue, rien ne me ralentissait. Je filais comme la locomotive de tête sans penser une seconde que si je m’arrêtais, j’allais paralyser un paquet de monde à ma suite. Il a fallu que je fasse un accident cardiaque et qu’on me mette au repos forcé pendant plus d’un an pour que je comprenne.