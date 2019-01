Départager le vrai du faux en nutrition

Insinuer qu’une diète est bénéfique pour tous car elle compte beaucoup d’adeptes n’est pas un argument solide. Confirmer qu’un mode d’alimentation d’époque (paléo par exemple) est idéal pour notre société moderne n’est pas convaincant non plus. Les décès survenaient à un âge beaucoup plus jeune, il est normal que l’incidence de certaines maladies soit moindre.

Plusieurs livres utilisent abondamment les témoignages comme preuve de l’efficacité de leur approche. Madame X a perdu du poids, guéri son diabète, ne souffre plus de douleurs arthritiques et a retrouvé son énergie avec telle approche alimentaire. Séduisant n’est-ce pas de guérir autant de maladies en ne modifiant que son alimentation ? Les histoires de cas ne représentent en rien une étude scientifique qui tiendrait compte de tous les facteurs confondants, en plus d’être réalisée auprès d’un échantillon beaucoup plus représentatif.