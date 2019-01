Un quart-arrière américain suit les traces familiales

Quant à Brett, il frappe à la porte de la NFL et de la LCF après avoir connu une très belle carrière avec les Broncos de Boise Sate. Avec des gains de 3705 verges et 30 passes de touché, il a été nommé joueur par excellence de la Conférence Mountain West et les Broncos se sont inclinés en prolongation en finale de conférence face aux Bulldogs de Fresno State.

« Honnêtement je ne le sais pas, a-t-il souligné. J’ai une connexion avec les Lions parce que mon oncle y a été entraîneur adjoint et parce que je connais bien Vancouver. Plus jeune, j’ai fait plusieurs tournois de hockey en Colombie-Britannique. Vancouver est une très belle ville et je connais bien le coin. On verra. Je pourrais aussi passer par le repêchage. »