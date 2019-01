[VIDÉO] Ces deux chevaux en cavale se dirigeaient vers Alma...

Des chevaux qui s’étaient égarés de leur enclos ont perturbé la circulation entre Jonquière et Larouche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lundi matin.



La présence des deux bêtes en cavale sur la route 170 a été signalée aux autorités vers 8h30. Ils se dirigeaient vers Alma. «C’était extrêmement dangereux. Il y avait une très longue file d’attente. Les automobilistes ont dû ralentir et même s’immobiliser pour éviter de les frapper», raconte le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier.



Les policiers ont été mobilisés et ils ont réussi à diriger les chevaux dans le secteur du chemin du bois. «Nous avons été en mesure de retracer le propriétaire des chevaux. Celui-ci les a récupérés. Heureusement, leur présence sur la voie publique n’a pas causé d’accident», termine M. Cormier.