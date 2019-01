Vols en série dans une résidence pour personnes âgées: Gisèle Poitras-Dallaire coupable sur 14 chefs

Gisèle Poitras-Dallaire a été déclarée coupable de 14 des 16 chefs d’accusation qui pesaient contre elle.

Le jury a annoncé son verdict samedi en début de soirée, à sa deuxième journée de délibérations.

L’accusée de 70 ans a subi son procès dans les deux dernières semaines, au palais de justice de Québec, pour une série d’introductions par effraction et de vols dans des appartements de la Coopérative de solidarité d’habitations Le Mieux-Vivre, située sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis.

La preuve a révélé que Poitras-Dallaire profitait de l’absence de ses voisins dans leur logement pour s’y introduire par effraction et y voler de l’argent et des bijoux. Les sommes volées variaient souvent entre 20 $ et 100 $.

Les chefs d’accusation couvraient la période de septembre 2016 à octobre 2017.

Clés passe-partout

Celle qui a été très impliquée dans la résidence et qui a été qualifiée «d’ange gardien» des résidents par une ancienne membre du conseil d’administration avait accès à des clés passe-partout de l’établissement pour personnes âgées.

En juillet 2017, après avoir nié, Poitras-Dallaire avait avoué aux enquêteurs être l’auteure des crimes.

Toutefois, lorsqu’elle a témoigné pour sa défense au procès, la septuagénaire a soutenu qu’elle n’avait jamais volé ses voisins dans la résidence.

Les représentations sur la peine de Poitras-Dallaire, qui a des antécédents judiciaires en matière de vol et de fraude, sont prévues jeudi.