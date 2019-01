Le «Ten Year Challenge» de ces artistes comme vous ne l’avez pas encore vu

Le #tenyearchallenge est la dernière tendance web à polluer nos réseaux sociaux.

Le jeu consiste à trouver une photo de vous datant d’il y a dix ans, et de la présenter parallèlement à une autre, récente celle-là. Voici d'ailleurs ceux de nos vedettes.

Le but de l'exercice est bien sûr de constater comment vous avez changé en une décennie. Ou d'aider Facebook à développer sa reconnaissance faciale.

L’équipe de Disque dur a décidé de se prêter au jeu mais plutôt que de comparer des photos, nous avons comparé les chansons de 16 artistes.

Écoutez ces extraits sortis à 10 ans d’intervalle, question de voir comment les artistes ont évolué.

Paul McCartney - John Lennon

courtoisie

1963: Love Me Do (The Beatles)

1973: Jet (McCartney)

1973: Mind Games (Lennon)

Au début des Beatles, le duo Lennon/McCartney semblait inséparable pour pondre des succès. Les tensions à l’intérieur du Fab Four ont fait en sorte que John et Paul ont commencé à évoluer chacun de leur côté.

Pink Floyd

courtoisie

1967: Lucifer Sam

1977: Pigs (Three Different Ones)

Le son de Pink Floyd à ses débuts est largement marqué par la présence de Syd Barrett comme guitariste. 10 ans plus tard, le quatuor avait délaissé les sonorités crues des débuts pour exploiter à fond le progressif. .

Rolling Stones

courtoisie

1968: Sympathy for the Devil

1978: Miss you

En 1968, les Stones continuaient d’explorer les racines du blues tout en réinventant leurs propres arrangements. Dix ans plus tard, les Stones n’ont pas échappé à la vague disco.

Robert Charlebois

courtoisie

1973: Entr' deux joints

1983: J't'aime comme un fou

Le Charlebois contestataire qui rencontre Luc Plamondon... Et les années 80.

Richard Séguin

courtoisie

1975 : Chanson démodée (avec Séguin)

1985: Double vie

En une décennie, Richard Séguin a délaissé quelque peu les guitares en terre cuite pour y aller d’un air un peu plus rock. Mais ça reste du Richard Séguin.

Genesis

courtoisie

1976: A Trick of the Tail

1986: Invisible Touch

Sur A trick of the Tail, Phil Collins chante pour la première fois après le départ de Peter Gabriel. Sur Invisible Touch sorti dix ans plus tard, force est d’admettre qu’il n’y a pas que la voix principale qui a transformé Genesis. Mais aussi les arrangements au complet.

U2

courtoisie

1983: New Year’s Day

1993: Numb

Le son du U2 du début des années 80 était défini par le son de The Edge et les cris plaintifs de Bono. Dix ans plus tard, les influences de la musique dance ont fini par rattraper le groupe irlandais.

Céline Dion

courtoisie

1987: Incognito

1997: My Heart Will Go On

Incognito devait faire en sorte que Céline ne soit plus perçue comme la petite fille qui a chanté pour le pape. Dix ans après, on la surnommait Diva. C’est ce qu’on appelle une évolution.

Red Hot Chilli Peppers

courtoisie

1989: Higher Ground

1999: Otherside

Une chose n’a pas changé en 10 ans pour Red Hot Chili Peppers: leurs albums parlent toujours de la Californie quelque part.

Radiohead

1993: Creep

2003: 2 + 2 = 5

À l’époque du premier album, la troupe à Thom Yorke s’en tenait encore à des structures plus traditionnelles dans leurs pièces. Deux albums plus tard, Radiohead n’était plus là du tout. Et le groupe n’est jamais revenu en arrière en proposant des arrangements plus conventionnels. Même que Creep ne fait plus partie de leur setlist depuis un bon moment.



Weezer

courtoisie

1996: Pink Triangle

2005: Beverly Hills

Pour beaucoup de fans, Pinkerton est au sommet de sa forme. C’est ce qui fait en sorte que la chute qui a mené à Make Believe a été aussi pénible.

Black Eyed Peas

courtoisie

2000: BEP Empire"/"Get Original

2010: The Time (Dirty Bit)

Plusieurs l’ignorent, mais il a eu un Black Eyed Peas avant Fergie. L’arrivée de cette dernière a propulsé le groupe vers la gloire, mais a aussi fait en sorte que les fans de longue date ont tourné la page.

Marco Calliari

courtoisie

2003: L'âge de bière

2013: Air Lindberg

Non seulement Calliari a changé de style musical en quittant Anonymous, mais il est aussi passé du français à l’italien. Tout un makeover qui lui réussit bien.

Marie-Mai

courtoisie

2004: Tu t'en fous

2014: Conscience

Après Star Académie, les influences de Marie Mai se trouvaient plus dans le rock. Elle est éventuellement devenue une des plus grandes stars pop que le Québec aura connu.

Kanye West



2005: Gold Digger

2016: Father Stretch My Hands

Kanye West a longtemps eu comme but d’élever le rap. Avec The Life of Pablo, il a plutôt décidé qu’il allait le transformer à jamais.